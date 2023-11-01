شكرا لقرائتكم خبر عن "دق ناقوس الخطر"..إيلون ماسك يكشف سر انعقاد قمة سلامة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إن أول قمة معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، تهدف إلى تأسيس إطار تنظيمي للإشراف على الشركات التي تطور هذه التكنولوجيا وكذلك التحذير من مخاطرها.

وقال الملياردير الأمريكي للصحفيين في بلتشلي بارك، بوسط إنجلترا: "ما نهدف إليه حقًا هنا هو إنشاء إطار عمل إشرافي بحيث يكون هناك على الأقل حكم يمثل طرفًا ثالثًا، حكم مستقل، يمكنه مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة وعلى الأقل دق ناقوس الخطر إذا كانت هناك مخاوف".

مخاطر الذكاء الاصطناعي

جاءت تعليقات ماسك بعد أن نشرت بريطانيا إعلانًا وقعته 28 دولة والاتحاد الأوروبي، والذي حدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمهما على أساس علمي وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها.

وقال "أعتقد أن هناك قلقا كبيرا بين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي من أن تتسرع الحكومات في وضع القواعد قبل أن تعرف ما يجب فعله"، مرجحًا عدم حدوث ذلك.