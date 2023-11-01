شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. شراكة عالمية للتنمية بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن تعاونها مع شركاء عالميين منهم كندا، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء في أفريقيا، من أجل تسريع التنمية في أفقر دول العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي بتمويل تقدر قيمته بـ 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).

جاء ذلك خلال أعمال قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي تستضيفها المملكة المتحدة، وفي إطار جهودها لتسريع عملية التنمية العالمية، ودعم مشاريع ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز النمو ودعم التنمية طويلة المدى في أفريقيا، مع التركيز على دعم خبرات الذكاء الاصطناعي المحلية وتقوية قوة الحوسبة في القارة.

الذكاء الاصطناعي

أوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريحٍ له حول الشراكة، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغير حياة الناس نحو الأفضل، وذلك من خلال المساعدة في تطوير علاجات جديدة للأمراض، ومعالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي.

وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 38 مليون جنيه إسترليني من الدعم البالغ قيمته 80 مليون جنيه إسترليني، لتمويل النمو ودعم التنمية طويلة المدى في أفريقيا، حيث تعكس هذه الخطوة التزام المملكة المتحدة نحو استخدام التكنولوجيا المتطورة لمواجهة التحديات العالمية.