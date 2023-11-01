شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح ميزة تخطى مقاطع الفيديو للمستخدمين.. إليك كيفية عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عبر الانترنت، أن تطبيق المراسلة الفورية واتساب، يطرح ميزة لتخطي مقاطع الفيديو للأمام والخلف، وذلك بعدما طرحت مؤخرا ميزة تتيح للمستخدمين بدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 31 مشاركًا.

وفقًا لما أوردته WABetaInfo، يقوم واتساب بإصدار ميزة ستمكن المستخدمين من تخطي مقاطع الفيديو التي يتلقونها في الدردشة للأمام والخلف، الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد وهي متوفرة في الإصدار رقم 2.23.20.20.





ما هي الميزة وكيف تعمل؟ يكشف التقرير أن مستخدمي واتساب سيتمكنون من تخطي مقاطع الفيديو للأمام والخلف من خلال النقر المزدوج على الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة.

تعمل هذه الميزة بنفس الطريقة التي تعمل بها على يوتيوب، مما يجعلها مألوفة وبديهية للمستخدمين الذين اعتادوا بالفعل على تصفح مقاطع الفيديو على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.

ومع ميزة تخطي الفيديو الجديدة، يمكن للمستخدمين الآن التنقل بسهولة داخل مقاطع الفيديو التي يتلقونها أو يرسلونها، هذا يعني أنه يمكنك الآن التخطي للأمام للوصول إلى الجزء الأكثر أهمية في مقطع الفيديو أو الترجيع لإعادة مشاهدة شيء ربما فاتتك دون استخدام شريط التقدم.

سيتمكن مستخدمو واتساب قريبًا من إخفاء الدردشات المقفلة

يعمل تطبيق Meta's WhatsApp حاليًا على تطوير ميزة قادمة ستسمح للمستخدمين بإخفاء محادثاتهم المقفلة بشكل سري، وهذه الميزة في مراحل التطوير ومن المتوقع أن يتم دمجها في تحديث التطبيق المستقبلي.

في التكوين الحالي، تظل نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة مرئية في قائمة الدردشة في جميع الأوقات، حتى في حالة وجود محادثة آمنة.

وهذا يعني أنه في ظل الإعداد الحالي، من المحتمل أن يكتشف أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الهاتف وجود محادثات مقفلة، على الرغم من عدم تمكنه من الوصول إليها.

بمجرد تمكين الميزة القادمة، سيكون لدى المستخدمين خيار إخفاء نقطة الدخول للمحادثات المقفلة، مما يجعلها قابلة للوصول فقط عن طريق إدخال رمز سري في شريط البحث، وسيوفر هذا طبقة إضافية من الخصوصية والأمان للمستخدمين الذين يرغبون في إخفاء الدردشات الحساسة عن الأنظار.