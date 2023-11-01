شكرا لقرائتكم خبر عن "إنجاز تاريخي"..اتفاق أمريكي صيني بريطاني للحماية ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت الولايات المتحدة والصين و26دولة أخرى على العمل سويا للحماية من احتمال أن يسبب الذكاء الاصطناعي "ضررا كارثيا"، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء حكوميون ومديرون تنفيذيون بالقطاع الصناعي اليوم الأربعاء في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد افتتاح القمة التي تستغرق يومين في مركز فك رموز الحرب العالمية الثانية في بليتشلي بارك شمال لندن، إن الدول قد أعربت عن مسؤولية مشتركة لعلاج مخاطر الذكاء الصطناعي ودفع التعاون الدولي الحيوي للأمام في قطاع سلامة الذكاء الاصطناعي والأبحاث، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

إنجاز تاريخي

رحب سوناك، بالاتفاق بوصفه "إنجازًا تاريخيًا" يشير إلى استعداد القوى الكبري العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي للتعاون بشأن تنظيم التكنولوجيا الناشئة.

وتعد مشاركة الصين هامة بصفة خاصة، مع الوضع في الاعتبار العلاقات المشحونة القائمة مع الدول الغربية في مجالات مثل التجارة والأمن وحقوق الإنسان".