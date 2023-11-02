شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق PS5 الجديد خلال أسابيع أقل حجما.. اعرف تفاصيله وشكله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق جهاز PlayStation 5 الأقل حجمًا على بعد أسابيع فقط، ويبدو أن أحد المستخدمين قد حصل بالفعل على وحدة التحكم المحدثة، وفي سلسلة من الصور المنشورة على موقع X (تويتر سابقًا)، يوضح المستخدم @phantompainss كيف تتكدس وحدة التحكم المحدثة مقابل نظيرتها الأكثر ضخامة، وفقا لتقرير theverge.

يبدو أن جهاز PS5 الجديد سيكون له مساحة أصغر قليلاً مقارنةً بوحدة التحكم الأصلية، و لا يقتصر الأمر على أنه يتمتع بمظهر أنحف من جهاز PS5 القياسي فحسب، بل إنه أيضًا أقصر ببضع بوصات ، وعلى الرغم من التصميم الأقل سمكًا، يبدو أن الجزء الخلفي من الجهاز يحتفظ بنفس المنافذ مثل سابقه، بما في ذلك منفذ HDMI ومنفذي USB وموصل طاقة ومنفذ إيثرنت.

ويبدو أن الصور تؤكد أيضًا الشائعات القائلة بأن محرك الأقراص القابل للفصل لجهاز PS5 سيتطلب اتصالاً بالإنترنت أثناء الإعداد ، وتُظهر إحدى الصور إشعارًا نصه: "لا يمكن استخدام محرك الأقراص الخاص بك، تحتاج إلى توصيل جهاز PS5 الخاص بك بالشبكة لتسجيل محرك الأقراص الخاص بك على جهاز PS5 الخاص بك.

وتشير الشائعات إلى أنه سيتعين عليك إقران وحدة التحكم بمحرك الأقراص مرة واحدة فقط، ولكنها لا تزال تثير مخاوف بشأن ما إذا كان المستخدمون سيظلون قادرين على استخدام محرك الأقراص إذا قامت Sony بإيقاف تشغيل خوادم المصادقة لجهاز PS5 ومحرك الأقراص الخاص به في مستقبل.، ويمكنك مشاهدة معرض الصور الكامل على الملف الشخصي لـ @phantompainss .

وتخطط شركة Sony لإصدار وحدة التحكم PS5 الجديدة في وقت ما في شهر نوفمبر، لكن الشركة لم تؤكد بعد تاريخ الإطلاق المحدد ، وسيكلف جهاز PS5 مع محرك الأقراص 499.99 دولارًا، بينما يبلغ سعر النسخة الرقمية 449.99 دولارًا.