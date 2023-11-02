تكنولوجيا: Dell تكشف عن شاشة Dell P3424WEB بتصميم منحني وسعر 950 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن شاشة Dell P3424WEB التي تنطلق بتصميم منحني وكاميرة webcam مع ميكروفونات وأيضاً مفتاح KVM.

طورت شاشة Dell P3424WEB بهدف دعم المستخدمين في المهام الإحترافية حيث تتميز بتصميم متسع منحني لدعم عرض بكفاءة أعلى، كما تقدم أفضل آداء في تشغيل المحتوى في المحيط المميز بإضاءة منخفضة.

وتتميز Dell P3424WEB بحجم 34 إنش في لوحات IPS ودقة 3440 في 1440 بيكسل وتدعم معدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة كاميرة بدقة 2K QHD.

وتدعم الشاشة تغطية بتدرج لوني من ألوان sRGB بنسبة 99%، كما تدعم الشاشة ضبط الإرتفاع، والإمالة، والتدوير، وتضم VESA بحجم 100 في 100مم.

ولقد إعتمدت شاشة P3424WEB من فريق العمل في تطبيق Microsoft Teams، وZoom، كما تتضمن الشاشة منفذ HDMI، وDP وأيضاً منفذ USB C للإتصال.

كما يدعم منفذ USB-C في الشاشة شحن الأجهزة الأخرى بقدرة 90W، ويمكن أن تدعم شحن أجهزة الحاسب المصغرة أو أجهزة الحاسب المحمول.

أيضاً تضم الشاشة وحدة USB تتضمن منفذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ USB 3.2 فئة C، كما تضم الشاشة مفتاح KVM للتبديل السلس والسريع بين مصادر الصور.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة Dell P3424WEB المنحنية عبر متجر الشركة على شبكة الإنترنت بسعر 950 دولار.

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