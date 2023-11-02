شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف تحمى عينيك من الضوء الأزرق فى أجهزة الكمبيوتر أو جهاز Mac؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الباحثون باستمرار بإصدار دراسات حول الضرر المحتمل للضوء الأزرق، عندما تحدق في الشاشة طوال اليوم وحتى المساء، يمكن أن يؤثر ذلك على نومك ويعطل إيقاعات جسمك الطبيعية، لهذه الأسباب تعد مرشحات الضوء الأزرق مهمة للغاية.

سواء كنت تقضي يومك على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac أو Chromebook، فيجب عليك تمكين مرشح الضوء الأزرق الخاص بهم للمساعدة في تخفيف الضغط على عينيك، عادةً ما تحتوي شاشات سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على مرشح مدمج يمكنك الوصول إليه، وهناك خيارات قابلة للتنزيل في حالة عدم توفر هذه الميزة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

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ما هى مشكلة الضوء الأزرق؟السبب الذي يسبب الألم للضوء الأزرق هو سبب بيولوجي بحت، النوم هو جزء من إيقاع الساعة البيولوجية، وهي دورة العمليات البيولوجية التي يتم تحديدها جزئيًا من خلال مستويات الضوء والظلام التي تتعرض لها أجسامنا.

في البيئة الأكثر طبيعية، وهي البيئة التي نتعرض فيها لأشعة الشمس فقط، تستشعر شبكية العين عندما تغرب الشمس وتصبح البيئة أكثر قتامة ، وهذا يحفز منطقة ما تحت المهاد لدينا لبدء عملية إنتاج الميلاتونين وهرمونات النوم الأخرى وخفض درجة حرارة الجسم.

ولكن عندما نستخدم الإضاءة الاصطناعية لإطالة يومنا، تتشوش أجسامنا، وتتعطل إشارات النوم المختلفة. والأسوأ من ذلك هو الضوء الأزرق المنبعث من مصابيح الفلورسنت ومصابيح LED مثل تلك الموجودة على شاشات أجهزتنا المختلفة والتي تجعلنا أكثر يقظة وإنتاج كمية أقل من الميلاتونين.

ولهذا السبب يعد استخدام مرشح الضوء الأزرق أمرًا في غاية الأهمية.





ويندوز 10أضافت Microsoft ميزة الحد من الضوء الأزرق إلى نظام التشغيل Windows 10 في Creators Update الذي تم إصداره في أبريل 2017 ، وتعمل هذه الميزة، التي تسمى Night Light، على تغيير شاشة العرض في نظامي التشغيل Windows 10 و11 لإظهار ألوان أكثر دفئًا تقلل من كمية الضوء الأزرق المنبعث ، ويعد تشغيل الميزة عملية بسيطة.

الخطوة 1: اضغط بزر الماوس الأيمن على زر ابدأ وحدد الإعدادات في قائمة Power User ، وبدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على مفاتيح Windows + X ثم الضغط فوق "الإعدادات" .

الخطوة 2: اختر النظام في النافذة المنبثقة

الخطوة 3: في نظام التشغيل Windows 10، يتم فتح فئة العرض بشكل افتراضي في نظام التشغيل Windows 11، وستحتاج إلى تحديده من قائمة الفئات الموجودة على اليمين ، قم بالتمرير لأسفل على اليمين وقم بالتبديل إلى إعداد Night Light ، في نظام التشغيل Windows 11 ستجد الإعداد في قسم السطوع واللون .

الخطوة 4: لتكوين ميزة الإضاءة الليلية، اضغط فوق الرابط إعدادات الإضاءة الليلية الموجود أسفل زر التبديل ، وستجد هنا خيارات لتشغيل Night Light على الفور، وضبط القوة، والجدولة عند تشغيله وإيقاف تشغيله ، في نظام التشغيل Windows 11، اضغط على مفتاح السهم الموجود على اليمين للوصول إلى هذه الإعدادات.

الخطوة 5: لتعيين الجدول الزمني، قم بتبديل خيار جدولة الإضاءة الليلية إلى وضع التشغيل، بعد ذلك يمكنك إما اختيار السماح لـ Night Light بتشغيل نفسه عند غروب الشمس وإيقافه عند شروق الشمس ويتم تحديده تلقائيًا حسب موقعك ​​أو يمكنك ضبط الوقت يدويًا عن طريق الضغط فوق Set Hours واختيار وقت تشغيل الميزة وإيقاف تشغيلها.

عند تشغيل الميزة لأول مرة، ستلاحظ تغير اللون على الفور. بعد فترة من الوقت، سوف تتكيف عيناك مع التغيير، وينبغي أن يكون أقل وضوحا ومع ذلك، من خلال تقليل كمية الضوء الأزرق، ستعمل ميزة Night Light على الحد من تأثير استخدام جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows في وقت متأخر من الليل ، قد تجد أنه من الأسهل النوم، وقد يكون نومك أعمق وأكثر راحة.

ماك

تم تقديم Night Shift لأول مرة في نظام التشغيل iOS، وقد جلبت ميزة Night Shift إلى أجهزة Mac في نظام macOS Sierra في مارس 2017. وكما هو الحال مع نظام التشغيل Windows، من السهل تشغيل الميزة وتكوينها حسب ذوقك.

الخطوة 1: اضغط فوق شعار Apple في الزاوية العلوية اليسرى وحدد تفضيلات النظام في القائمة المنسدلة وبدلاً من ذلك، اضغط فوق أيقونة تفضيلات النظام في Dock في نظام التشغيل macOS Ventura والإصدارات الأحدث، يُطلق على الأداة المساعدة اسم "إعدادات النظام" .

الخطوة 2: حدد شاشات العرض في النافذة المنبثقة وفي نظام التشغيل macOS Ventura والإصدارات الأحدث، حدد شاشات العرض من قائمة الفئات الموجودة على اليسار.

الخطوة 3: اضغط فوق علامة التبويب Night Shift في النافذة المنبثقة التالية.

هنا، يمكنك التهيئة عند تشغيل Night Shift تلقائيًا، وتشغيله حتى شروق الشمس التالي، وضبط درجة حرارة اللون المفضلة لديك وبالنسبة للجدولة يمكنك السماح لنظام macOS بتشغيله وإيقاف تشغيله عند غروب الشمس وشروقها بناءً على موقعك، أو يمكنك تعيين جدول زمني مخصص.