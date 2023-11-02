تكنولوجيا: ابل تخطط لتجميع هاتف iPhone 17 في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى شركة ابل للتوسع بسلاسل التوريد خلال السنوات القادمة، حيث أكدت أحدث التقارير على أن ابل تخطط لتجميع هاتف iPhone 17 في السوق الهندي.

كشف المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقريره الأخير عن خطط ابل لتجميع الإصدار الرئيسي من سلسلة iPhone 17 في النصف الثاني من عام 2025 في الهند.

ومن المقرر أن تكون هذه المرة الأولى التي تبدأ فيها ابل في تطوير هاتف أيفون جديد خارج السوق الصيني، على أن يتم تجميع هاتف iPhone 17 الرئيسي في الهند بشكل خاص لما يتميز به هذا الإصدار من عملية تجميع أقل صعوبة مقارنة بالإصدارات الأعلى من السلسلة لخفض مخاطر الإنتاج.

ولقد بدأت ابل من عدة سنوات في إنتاج الإصدارت القديمة من هواتف الأيفون في المنشآت الصناعية في الهند، وتستمر ابل في إستراتيجية لنقل أكبر نسبة من إنتاجها خارج الصين.

أيضاً قامت ابل بنقل إنتاج iPhone 14 إلى الهند بشكل تدريجي منذ إنطلاقه في سبتمبر 2022، إلا أن ابل بدأت في إنتاج الإصدار الرئيسي iPhone 15 في الهند قبل الإعلان الرسمي، إلا أن ابل بدأت أيضاً الإنتاج في السوق الصيني قبل بدء الإنتاج في الهند.

ويتم إنتاج هواتف الأيفون في المنشآت الصناعية التابعة لكلٍ من Foxconn وPegatron وأيضاً Tata في الهند، وتنتج منشأة Foxconn الصناعية نسبة تتراوح بين 75 إلى 80%، حيث إستثمرت Foxconn قيمة 500 مليون دولار لتعزيز قدرتها الإنتاجية في الهند.

ويتوقع المحلل “Ming-Chi Kuo” أن تصل شحنات منشآت الهند الصناعية من هواتف الأيفون إلى نسبة تتراوح بين 12 إلى 14% من الإنتاج العالمي لهواتف الأيفون، على أن ترتفع النسبة ما بين 20 إلى 25% في 2024.

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