شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع التطبيقات من استخدام الـGPS أو الكاميرا على هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم بعض التطبيقات مستشعرات الموقع أو الكاميرا بشكل مفرط، مما يؤدي إلى استنفاد بطارية الهاتف، حيث إن الأدوات والإشعارات المتكررة من تطبيقات معينة يمكن أن تساهم في استنزاف البطارية، ومن المهم مراجعة أذونات التطبيق وإلغاء أي أذونات غير ضرورية.



الخطوات على أندرويدوفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن القيام بذلك على Android، من خلال هذه الخطوات:

انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > حدد تطبيقًا > الأذونات أو الأمان والخصوصية > الخصوصية ثم حدد مدير الأذونات (حسب إصدار Android لديك).

الخطوات على أيفون

ويمكن على نظام التشغيل iOS، إتباع هذه الخطوات:

انتقل إلى الإعدادات > قم بالتمرير لأسفل وحدد تطبيقًا لإدارة الأذونات.



تأكد من تحديث التطبيقات تأكد من تحديث التطبيقات يمكن أيضا متابعة تحديثات التطبيقات فغالبًا ما يصدر مطورو التطبيقات تحديثات لتحسين الأداء وإصلاح الأخطاء، بما في ذلك تلك المتعلقة باستنزاف البطارية.

وإذا كنت تشك في أن تطبيقًا معينًا يسبب مشكلات، فحاول إلغاء تثبيته ومعرفة ما إذا كان عمر البطارية يتحسن.