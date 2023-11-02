شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تعرف التطبيق الأكثر استهلاكا للطاقة على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبير إصلاح الهواتف، كيوين شارون، من Back Market، إن هناك بعض الحيل لتعقب لتطبيقات المستهلكة للبطارية على هاتف، مثل التحقق من قائمة استخدام بطارية هاتفك الذكي والتأكد من تحديث جميع التطبيقات، وقال شارون: "الخطوة الأولى هي فهم التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البطارية".

أضاف شارون، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "من هنا، يمكن للمستخدمين البدء في تحديد أولويات التطبيقات التي يستخدمونها بانتظام وإزالة أي تطبيقات تستهلك مساحة غير ضرورية."

وأوضح شارون إن بعض التطبيقات، مثل بث الفيديو أو الألعاب ذات الرسومات المكثفة، ستستخدم دائمًا قدرًا لا بأس به من الطاقة، ولكن في بعض الأحيان يمكن للتطبيقات البسيطة إلى حد ما أن تستنزف بطاريتك، ويجب عليك تتبعها وتعطيلها.

تحديد التطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من البطارية

للعثور على قائمة استخدام بطارية هاتفك، على أجهزة iOS، انتقل إلى الإعدادات > البطارية وابحث عن قائمة التطبيقات بالإضافة إلى النسبة المئوية لاستخدام البطارية لكل منها على مدار الأيام السبعة الماضية.

أما على أندرويد، انتقل إلى الإعدادات > البطارية أو العناية بالجهاز > البطارية (قد يختلف الموقع الدقيق حسب جهازك).

سترى قائمة واضحة بالتطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من البطارية، هل هناك أي تطبيقات لا تتوقعها هناك؟

تحقق مما إذا كانت التطبيقات تعمل في الخلفية

قد تعمل بعض التطبيقات في الخلفية حتى عندما لا تستخدمها بشكل نشط، يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، مما يجعلك تشحن هاتفك كثيرًا، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل عمر هاتفك.

ابحث عن التطبيقات النشطة جدًا في الخلفية وقم بإلغاء تنشيط "تحديث تطبيق الخلفية" لكل تطبيق.

على أجهزة Android، يمكنك تقييد نشاط الخلفية لتطبيقات معينة في إعدادات التطبيق (انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مشاهدة جميع التطبيقات واختر التطبيق الذي تريد تقييده - اختر "إيقاف التطبيق مؤقتًا إذا لم يكن مستخدمًا".

أما بالنسبة لمستخدمي iOS، يمكنك تمكين أو تعطيل تحديث تطبيقات الخلفية بشكل انتقائي لتطبيقات معينة في الإعدادات لتقليل نشاط الخلفية، وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث التطبيقات في الخلفية وحدد إيقاف التشغيل في التطبيقات الفردية كما هو مطلوب.