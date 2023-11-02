شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير": الأمن السيبراني يتطرق لجميع نواحي حياتنا والتعاون أساس النجاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "الأمن السيبراني يتتطرق لجميع نواحي حياتنا. وسنلعب أي دور يتطلب أن نلعبه، سنتحول من المناظرة والتنافس إلى التعاون. لأن ذلك سيصب في المصلحة العامة".

كان هذا تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير، خلال الحديث عن دور الجسر الذي تلعبه المملكة بين الصين والولايات المتحدة فيما يخص تقنيات الأمن السيبراني، ودور الممكلة في التعامل مع التطورات الحالية.

وأضاف: "لدينا علاقات استراتيجية مع الصين والولايت، وهم يعتبرون من أكبر الدول اقتصاديًا. ويجب أن نتغاضي عن التناظر ونتجه إلى العمل معًا".

يأتي ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، الذي يشارك فيه نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.