تكنولوجيا: صور توضح تصميم Moto G Power 5G (2024) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto G Power 5G (2024) خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هذا الإصدار.

قدمت موتورولا هاتف Moto G Power 5G في شهر أبريل من هذا العام، ولقد تميز هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 930، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ولقد جاءت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد عبر “OnLeaks” لتكشف عن تصميم الإصدار الجديد من السلسلة، والذي يظهر في الصور بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وشاشة بحجم أكبر 6.7 إنش مقارنة بالإصدار السابق الذي تميز بحجم شاشة 6.5 إنش.

كما تظهر الكاميرة الخلفية في Moto G Power 5G (2024) بتصميم مستطيل لوحدة الكاميرة التي تتضمن اثنان من المستشعرات مع فلاش.

أيضاً يتميز تصميم الهاتف بإطار مسطح، على أن يضم الإطار الأيمن زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل الرئيسي الذي يدعم أيضاً إستشعار البصمة، بينما يضم الإطار الأيسر الفتحة الخاصة بشريحة SIM.

ويضم الهاتف منفذ USB C في الجزء السفلي، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وميكرفون رئيسي، مع مكبر صوتي، بينما يأتي الميكروفون الثانوي في الجزء العلوي.

من جانب أخر يشير مصدر التسريبات إلى أن هاتف Moto G Power 5G (2024) يتميز بأبعاد 167.3 في 76.4 في 8.5 مم، لذا نترقب الموعد الرسمي للإعلان عن هذا الإصدار لمزيد من التفاصيل.

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