تكنولوجيا: هواوي تطلق نموذج جديد من MateStation X 2023 بمعالج أقل في الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي نموذج جديد من جهاز الحاسب الكل في واحد MateStation X 2023، والذي يأتي بمواصفات ومعالج أقل في الآداء.

قدمت هواوي جهاز الحاسب MateStation X 2023 للأسواق للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2022، واليوم تكشف العملاق الصيني عن نموذج جديد يتميز بمعالج Intel Core i5 12500H من الجيل 12 من معالجات إنتل، كبديل لمعالج Intel Core i9 12900H في النموذج السابق.

ويأتي الإصدار الجديد بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 RAM، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة NVMe SSD.

ويتميز MateStation X 2023 بشاشة IPS LCD بحجم 28.2 إنش، بدقة 3840 في 2560 بيكسل، بمعدل تحديث 60Hz، وأبعاد 3:2، كما تتميز الشاشة بسطوع 500 nit.

ويضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 10W، مع مضخم للصوتيات بقدرة 10W بمعايير Devialet، كما يتميز الجهاز بعدد 4 من الميكروفونات، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً للإتصال يتميز MateStation X 2023، باثنان من منافذ USB 3.2 فئة A من الجيل الأول، منفذ Thunderbolt 4، منفذ USB C يدعم DisplayPort 1.2.

ويضم الجهاز كاميرة webcam بدقة 2 ميجا بيكسل وتدعم فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 11 Home، ويدعم WiFi 6، والبلوتوث 5.1، كما يدعم الإتصال اللاسلكي بلوحة مفاتيح.

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