شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحسن من تطبيقات وألعاب إكس بوكس بصورة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح مايكروسوفت أخيرًا لمطوري تطبيقات Xbox باستخدام إصدار Edge الذي يدعم Chromium لتحسين تطبيقاتهم ، ويتوفر الآن دعم WebView2 الخاص بـ Microsoft Edge على Xbox ، مما يسمح لمطورى تطبيقات وسائط Xbox بتضمين أحدث تقنيات الويب داخل تطبيقات Xbox وتحسين الأداء، وفقا لتقرير theverge.

وقام المطورون بمعاينة هذا الدعم لعدة أشهر، وقد كانت ميزة مطلوبة بشدة وفقًا لمايكروسوفت، ويعد تطبيق البث STARZ واحدًا من أوائل التطبيقات التي تستخدم WebView2، ولكننا نأمل أن نرى الآخرين يستخدمون هذا في تطبيقات الوسائط والألعاب خفيفة الوزن على Xbox في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من أن مالكى Xbox تمكنوا منذ فترة طويلة من الوصول إلى إصدار Chromium من Edge، فقد ظل المطورون عالقين فى استخدام الإصدار الأقدم من Edge خلف الكواليس ، ويستخدم عنصر التحكم Microsoft Edge WebView2 الجديد محرك عرض Edge المستند إلى Chromium بدلاً من محرك متصفح EdgeHTML الأقدم من Microsoft.

ويدعم عنصر تحكم WebView2 دمج تقنيات الويب مثل HTML وCSS وJavaScript في تطبيقات Xbox، لذلك من المحتمل أن نشهد ظهور المزيد من ألعاب HTML5 على Xbox فى المستقبل أيضًا ، كما قامت Microsoft أيضًا بإنشاء تطبيق MakeCode الذى يحتوى على ألعاب مضمنة، وذلك بفضل عنصر التحكم WebView2.

ولذلك فإن استخدام تطبيق وسائط Xbox قديما والذى كان بطيئًا بعض الشىء و غير مرتب أو عدم احتوائه على أحدث الميزات التى تجدها فى الإصدار المكافئ المستند إلى الويب، فلم يصبح ذلك موجود حاليا بعد تطوير مايكروسوفت.