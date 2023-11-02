شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحسن من تطبيقات وألعاب إكس بوكس بصورة أفضل والان مع تفاصيل الخبر
وقام المطورون بمعاينة هذا الدعم لعدة أشهر، وقد كانت ميزة مطلوبة بشدة وفقًا لمايكروسوفت، ويعد تطبيق البث STARZ واحدًا من أوائل التطبيقات التي تستخدم WebView2، ولكننا نأمل أن نرى الآخرين يستخدمون هذا في تطبيقات الوسائط والألعاب خفيفة الوزن على Xbox في الأشهر المقبلة.
ويدعم عنصر تحكم WebView2 دمج تقنيات الويب مثل HTML وCSS وJavaScript في تطبيقات Xbox، لذلك من المحتمل أن نشهد ظهور المزيد من ألعاب HTML5 على Xbox فى المستقبل أيضًا ، كما قامت Microsoft أيضًا بإنشاء تطبيق MakeCode الذى يحتوى على ألعاب مضمنة، وذلك بفضل عنصر التحكم WebView2.
ولذلك فإن استخدام تطبيق وسائط Xbox قديما والذى كان بطيئًا بعض الشىء و غير مرتب أو عدم احتوائه على أحدث الميزات التى تجدها فى الإصدار المكافئ المستند إلى الويب، فلم يصبح ذلك موجود حاليا بعد تطوير مايكروسوفت.
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