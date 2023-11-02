تكنولوجيا: إطلاق لوحة المفاتيح الميكانيكية الخاصة بالالعاب Sharkoon SKILLER SGK20 بسعر معقول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Sharkoon لوحة المفاتيح الجديدة الخاصة بالألعاب SKILLER SGK20، والتي تم تصميمها مع وضع احتياجات كل من اللاعبين والكاتبين في الاعتبار.

من حيث التصميم، تتميز لوحة المفاتيح SKILLER SGK20 بتصميمها البسيط والمدمج المكون من ثلاث كتل، مما يجعلها مناسبًا تمامًا للإعدادات المختلفة.

تساعد قناة الكابل المدمجة أسفل لوحة المفاتيح في الحفاظ على مساحة عمل أنيقة وخالية من الفوضى. كما انها توفر الاختيار بين نوعين من المفاتيح: الأحمر أو البني.

توفر المفاتيح الحمراء ضغطات مفاتيح سريعة وهادئة، مما يجعلها مناسبة للاعبين المتحمسين. ومن ناحية أخرى، فإن المفاتيح البنية، ذات نقطة التشغيل الملموسة، تلبي احتياجات الكاتبين واللاعبين العرضيين.

وبغض النظر عن اختيارك، يوفر كلا النوعين من المفاتيح عمرًا رائعًا يصل إلى 20 مليون ضغطة مفتاح.

والجدير بالذكر أن SKILLER SGK20 تتميز بإضاءة RGB. ما يميزها هو مستوى التخصيص الذي تقدمها. فيمكن للمستخدمين تخصيص إضاءة RGB من خلال البرامج القابلة للتنزيل وضبط اللون والكثافة والسطوع.

يتضمن البرنامج أيضًا 18 مؤثرًا ضوئيًا مبرمجًا مسبقًا. ويمكن حفظ التخصيصات في ملفات تعريف الإضاءة المختلفة، مما يوفر المرونة للمستخدمين.

علاوةً على ذلك، يسمح البرنامج بإنشاء ما يصل إلى 20 ملف تعريف للعبة، وتجميع الإعدادات الشخصية ووحدات الماكرو.

تأتي لوحة المفاتيح SKILLER SGK20 بسعر تنافسي قدره 39.90 يورو.

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