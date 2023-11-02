كانت أبل على بُعد خطوة من إصدار Apple Watch لنظام أندرويد

مع أن شركة أبل تحافظ على سيطرتها القوية بأجهزتها المختلفة سواء Apple Watch او الايفون على السوق الأمريكي، إلا أن نظام الأندرويد يحظى بوجود قوي حول العالم، كادت هذه الحقيقة أن تدفع شركة أبل لجعل ساعة أبل وتطبيق الصحة متوافقين مع نظام أندرويد، ولكن الشركة ألغت هذه الخطط في اللحظة الأخيرة، وفقًا لتقرير جديد.

Apple Watch على اندرويد؟

كشف مارك جورمان من بلومبرج عن تفاصيل متعددة بخصوص خطط أبل المختلفة لعروضها الصحية، من بين هذه التفاصيل تبين أن العملاق التكنولوجي كان يعمل على جعل الساعة وتطبيق الصحة متوافقين مع نظام أندرويد، على عكس الوضع الحالي الذي يمنعك من توصيل الساعة الذكية على هواتف اندرويد.

مشروع الفنيل

تم تسمية هذه الجهود بـ “مشروع الفنيل”، وكانت تهدف إلى مساعدة الشركة في الوصول إلى مليارات المستخدمين الذين يستخدمون نظام أندرويد. وبشكل خاص، كانت هذه تعتبر طريقة للشركة الأمريكية لتعزيز وجودها في المناطق التي لا تحتل فيها أبل نصيبًا كبيرًا من السوق، يبدو أن العملاق التكنولوجي قد تقدم كثيرًا في التطوير أيضًا، وكان مشروع الفنيل قد اقترب من الانتهاء قبل أن تقرر أبل في النهاية إلغاءه.

السبب وراء الإلغاء

إذا كنت تتساءل عن سبب إلغاء المشروع عندما كان على وشك الانتهاء، فقد يكون السبب له علاقة بالآيفون. قال مصدر مطلع على الأمر “إذا قدمت الساعة لنظام أندرويد، فإنك ستخفض قيمة الساعة لنظام الآيفون.” ببساطة، ترى الشركة أن ساعة أبل تعمل على دفع مبيعات الآيفون.

مع هذه المعلومات الجديدة، يبدو أن أبل قد أغلقت الباب أمام أي دعم محتمل مع نظام أندرويد في الوقت الحالي، ولكن من الجانب الإيجابي، هناك العديد من ساعات Wear OS 4 الذكية التي توفر ميزات صحية جيدة تمامًا مثل ساعة أبل.

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