شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحذر بقمة الذكاء الاصطناعى: أكبر تهديدات الإنسانية ويجب تنظيمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي بالمملكة المتحدة، إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو "أحد أكبر التهديدات" للإنسانية، وأن قمة سلامة الذكاء الاصطناعي جاءت "في الوقت المناسب" نظرًا لحجم التهديد، وأضاف الملياردير إن الذكاء الاصطناعي يمثل "خطرًا وجوديًا" لأن البشر يواجهون لأول مرة شيئًا "سيكون أكثر ذكاءً منا بكثير"، وفقاً لصحيفة "مترو".

وكان ماسك يتحدث في اليوم الأول من قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في بلتشلي بارك، والتي تستخدمها الحكومة لاستضافة مناقشات مع قادة العالم وشركات التكنولوجيا والعلماء حول مخاطر تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي حديثه في القمة، قال ماسك: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو أحد أكبر التهديدات للبشر، ولدينا للمرة الأولى موقف حيث لدينا شيء سيكون أكثر ذكاءً بكثير من أذكى إنسان."

وقال: "نحن لسنا أقوى أو أسرع من المخلوقات الأخرى، ولكننا أكثر ذكاءً، وها نحن هنا لأول مرة، حقًا في تاريخ البشرية، مع شيء سيكون أكثر ذكاءً منا بكثير، وليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على شيء كهذا، ولكن أعتقد أنه يمكننا أن نطمح إلى توجيهه في اتجاه مفيد للإنسانية، ولكنني أعتقد أنها أحد المخاطر الوجودية التي نواجهها ومن المحتمل أن تكون الأكثر إلحاحًا إذا نظرت إلى الجدول الزمني ومعدل التقدم".

وأضاف ماسك أنه يأمل أن يتم استخدام القمة التي تستمر يومين لإنشاء "إجماع دولي" حول نظرة ثاقبة للذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن إنشاء "حكم طرف ثالث" في القطاع يمكنه مراقبة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة.

كان رئيس SpaceX وTesla عضوًا أصليًا في مجلس إدارة OpenAI، الشركة التي تقف وراء أحد أقوى برامج الدردشة الآلية في العالم ChatGPT، وكشف لاحقًا أنه ترك الشركة لأنه "لم يتفق مع بعض ما أراد فريق OpenAI القيام به".

وفي حديثه في برنامج جو روجان إكسبيرينس قبل القمة، قال ماسك إنه يخشى أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنهاء حياة الإنسان.