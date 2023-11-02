شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكارليت جوهانسون ترفع دعوى قضائية ضد مطور تطبيقات ذكاء اصطناعى لاستنساخ صوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن المطربة العالمية، سكارليت جوهانسون، اتخذت إجراءات قانونية ضد تطبيق ذكاء اصطناعي استخدم اسمها وشكلها في إعلان عبر الإنترنت دون إذن.

وفقًا لتقرير Variety، فإن الإعلان الذي تبلغ مدته 22 ثانية، والذي تم نشره على منصة إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، بواسطة تطبيق لإنشاء الصور يسمى Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar، استخدم لقطات حقيقية لجوهانسون لإنشاء صورة وحوار مزيفين لها.

وبحسب ما ورد تم رصد الإعلان في 28 أكتوبر ويبدو أنه اختفى منذ ذلك الحين من الإنترنت.

وأكدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا، أنها ليست متحدثة باسم الشركة وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وقال محاميها كيفن يورن: "نحن لا نأخذ هذه الأمور باستخفاف وسنتخذ المسار القانوني اللازم بهذا الشأن".

يحتوي الإعلان على مشاهد من فيلم Marvel’s Black Widow، وتدعي Variety أنها قامت بمراجعته".

ويبدأ الإعلان بمقطع قديم لجوهانسون من خلف كواليس فيلم Marvel’s Black Widow وفقا لبعض تقارير.