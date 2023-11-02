شكرا لقرائتكم خبر عن "مبعوث المناخ" يؤكد ارتباط الأمن السيبراني بحياتنا اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير، أن الأمن السيبراني يجب أن يكون ذو أولوية قصوى على قائمة القضايا المطروحة.

الأمن السيبراني يمس حياتنا بشكل مباشر، وقد يعرض حياتنا للخطر. فإذا استقيظت يومًا ولم تستطع رؤية حسابك البنكي أو إجراء أي تعامل إلكتروني صحي، ستصاب بقلق شديد. لذا يجب أخذ الأمور على محمل الجد، والتعامل مع هذا التطور بكل دقة.

بداية الاهتمام بالتغير المناخي

وقال "الجبير": "سابقًا عندما تطرقنا للتغير المناخي لأول مرة، لم يتهم أحد كفاية. ولكن الأن يرى العالم أن تغير المناخ له تأثير كبير على حياتنا بشكل مباشر، مع الارتفاع الشديد في الحرارة والاحتباس العالمي".

منتدى الأمن السيبراني 2023

يشارك في المنتدى، على مدى يومي 1 و2 نوفمبر، نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.