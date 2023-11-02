شكرا لقرائتكم خبر عن هل الذكاء الاصطناعي فرصة للتطور أم تهديد بالخطر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "قد يسبب الذكاء الاصطناعي الكثير من المشكلات، وله عواقب وخيمة وقد تصل إلى الفوضى".

هكذا أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير، على التساؤل عن مدى أهمية أو خطورة الذكاء الاصطناعي. خلال فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض.

وأضاف الجبيل: "التقنيات التكنولوجية تتطور بسرعة وعلينا أن نواكبها باستمرار لنستطيع تطويعها واستغلال الفرص المتاحة منها".

وتابع: "العالم الآن وحدة صغيرة وما يحدث بمكان ما يؤثر على غيره بمكان آخر، سواء كان الأمن السيبراني أو التغير المناخي أو حلول الطاقة. لذلك يجب الانتباه إلى كيفية التعامل مع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي".

المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي 2023

يحتضن المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي 2023 عددًا من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية؛ منها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، بهدف رفع مستوى الوعي بها واستشراف الحلول الشمولية المبنيّة على التكامل في الجهود بين الدول ومختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.