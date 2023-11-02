تكنولوجيا: تسريب جديد لهاتف Realme GT5 Pro يوضح تغيير في مستشعرات الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Realme GT5 Pro كثيرًا مؤخرًا، وذلك يشير على الأرجح إلى قرب الإعلان الرسمي عنه. واليوم، ظهرت بعض المعلومات المثيرة عن الهاتف فيما يتعلق بالكاميرات الخلفية، والتي جاءت من Digital Chat Station على منصة Weibo.

وعلى ما يبدو، فإن هاتف GT5 Pro سيستخدم المستشعرات التالية: المستشعر الرئيسي Sony Lytia LYT808، والكاميرا المقربة بدقة 50 ميجابكسل IMX890، والكاميرا فائقة الاتساع OmniVision OV08D10.

جدير بالذكر ان نفس المصدر قد ادعى الأسبوع الماضي أن الكاميرا فائقة الاتساع ستكون IMX581 من سوني، وهو مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، في حين أن OV08D10 عبارة عن مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، والذي تم استخدامه سابقًا للكاميرا الأمامية لجهاز OnePlus Nord N20 SE.

وإذا كانت هذه الشائعة الجديدة صحيحة، فإن كل من Realme GT5 Pro و OnePlus Open سيحتويان على نفس مستشعر Sony Lytia LYT808، وهو مستشعر من النوع 1/1.43 بدقة 53 ميجابكسل (والذي يمكن تسويقه على أنه 50 ميجابكسل). هذا المستشعر هو الأول من مجموعة Lytia الجديد الموسعة من سوني.

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