شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زى النهارده".. وصول البعثة الأولى إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 23 عاما، رحبت محطة الفضاء الدولية بأول المقيمين فيها لفترة طويلة، وهم رائد فضاء ناسا بيل شيبرد ورائدا الفضاء الروسيان، يوري جيدزينكو وسيرجي كريكاليف، وكانت المهمة تسمى إكسبيديشن 1، في الثاني من نوفمبر عام 2000، وفقاً لموقع space.

أطلقت وكالة ناسا، قبل هذه البعثة، خمس بعثات مكوكية فضائية مدتها أسبوع واحد للمساعدة في بناء المحطة الفضائية وتوفير الإمدادات.

لكن هذه المرة، استمر الطاقم لمدة أربعة أشهر ونصف، ولم يستقلوا المكوك، وبدلاً من ذلك، أخذوا مركبة فضائية روسية من طراز سويوز، وكانت هذه أول مركبة سويوز ترسو في المحطة الفضائية على الإطلاق.

كما أنه أثناء إقامتهم في المحطة الفضائية، قاموا بتفريغ الإمدادات وتركيب معدات جديدة، بما في ذلك المصفوفات الشمسية الأولى، لقد غادروا على متن مكوك الفضاء ديسكفري، الذي أحضر طاقم إكسبيديشن 2 الذي حل محلهم.