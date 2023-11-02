تكنولوجيا: موقع YouTube يقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات على مستوى العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت منصة YouTube أنها قد بذلت قصارى جهدها في معركتها ضد استخدام الإضافات والبرامج التي تمنعها من عرض الإعلانات للمشاهدين حول العالم.

وقال متحدث باسم موقع المنصة أن “استخدام أدوات حظر الإعلانات ينتهك شروط خدمة YouTube”. واضاف: “لقد أطلقنا جهدًا عالميًا لحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium للحصول على تجربة خالية من الإعلانات. تدعم الإعلانات نظامًا بيئيًا متنوعًا من المبدعين على مستوى العالم وتسمح للمليارات بالوصول إلى المحتوى المفضل لديهم على YouTube.”

بدأ موقع YouTube في اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام أدوات حظر الإعلانات في وقت سابق من هذا العام. وقد أظهر في البداية نوافذ منبثقة للمستخدمين تخبرهم أن هذا يتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بالموقع، ثم وضع مؤقتًا على تلك الإشعارات للتأكد من أن الأشخاص قرأوها.

وبحلول شهر يونيو، اتخذت المنصة نهجًا أكثر صرامة وحذرت المشاهدين من أنهم لن يتمكنوا من تشغيل أكثر من ثلاثة مقاطع فيديو ما لم يقوموا بتعطيل أدوات حظر الإعلانات الخاصة بهم.

وكانت تلك “تجربة صغيرة” تهدف إلى حث المستخدمين على تمكين الإعلانات أو تجربة YouTube Premium، والذي قام موقع الويب الآن بتوسيعه ليشمل قاعدة المستخدمين بالكامل.

جدير بالذكر ان موقع YouTube قد رفع أسعار Premium إلى 14 دولارًا شهريًا في شهر يوليو من 12 دولارًا قبل ذلك. يمنح اشتراك YouTube Premium أيضًا المستخدمين إمكانية الوصول إلى المشاهدة في وضع عدم الاتصال وتشغيل الخلفية والبث عالي الجودة بدقة 1080 بكسل، ولكنه قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يريدون فقط تجربة خالية من الإعلانات.

تستخدم المنصة لتقديم خيار أقل تكلفة يسمى Premium Lite في بعض المناطق الأوروبية، ولا تكلف سوى 7 يورو (7.42 دولارًا) شهريًا لإزالة الإعلانات من مقاطع الفيديو.

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