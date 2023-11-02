شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى "AI" يحصل على لقب كلمة العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل "AI" رسميًا على جائزة كلمة العام من جانب قاموس Collins، وهو اختصار لـ "الذكاء الاصطناعي"، وهذا المصطلح يعني "نمذجة الوظائف العقلية البشرية بواسطة برامج الكمبيوتر".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أليكس بيكروفت، المدير الإداري لشركة كولينز: "إن استخدام الكلمة كما تم مراقبتها من خلال Collins Corpus أمر مثير للاهتمام دائمًا وليس هناك شك في أن هذا كان أيضًا موضوع الحديث لعام 2023".

كما أنه من خلال تحليل قاعدة بيانات تضم 20 مليار كلمة من مواقع الويب والصحف والمجلات والكتب، وجد الخبراء أن استخدام كلمة الذكاء الاصطناعي قد تسارع جنبًا إلى جنب مع المناقشات حول التكنولوجيا.

وتم إطلاق ChatGPT، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في نوفمبر 2022 ووصل إلى 100 مليون مستخدم بعد شهرين فقط، ومع تعرض المزيد من الأشخاص للتكنولوجيا، انتقل الذكاء الاصطناعي من مجال تقني متخصص إلى نقطة مهيمنة في المحادثة والأخبار السائدة.

ويأتي اختيار الذكاء الاصطناعي ككلمة العام في الوقت الذي يستقبل فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخبراء وقادة الصناعة في بلتشلي بارك لحضور قمة الذكاء الاصطناعي الأولى.

وأضاف بيكروفت: "نحن نعلم أن الذكاء الاصطناعي كان موضع تركيز كبير هذا العام بالطريقة التي تطور بها وسرعان ما أصبح موجودًا في كل مكان وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا مثل البريد الإلكتروني أو البث المباشر أو أي تقنية أخرى مستقبلية أصبحت الآن تستخدم كل يوم".

ومع ذلك، لم يكن الذكاء الاصطناعي هو الشيء الوحيد الذي دار في أذهان الناس هذا العام، حيث حققت الكلمات المتعلقة بالصحة والثقافة الشعبية والشؤون المالية عرضًا قويًا في القائمة المختصرة لكولينز.