تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X7 Pro يأتي قريباً بمستشعر Sony LYT-900

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة هواتف Oppo Find X7 خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط الشركة لدعم إصدار Oppo Find X7 Pro بمستشعر Sony Lytia LYT-900.

كشف موقع “Digital Chat Station” في تقريره الأخير عن خطط شركة Oppo لدعم هاتف Find X7 Pro المرتقب بمستشعر سوني الجديد Sony LYT-900 والذي يتميز بحجم 1 إنش، كما أكد مصدر التسريبات على أن المستشعر يدعم أيضاً هواتف Xiaomi 14 Ultra وvivo X100 Pro Plus القادمة.

ولقد أوضحت صفحة “Digital Chat Station” أن الشركات بدأت بالفعل في إختبار المستشعر في الهواتف القادمة، كما أكد الموقع على أن النتيجة مذهلة.

ويأتي مستشعر Sony LYT-900 بتقنية جديدة من سوني ترتكز على تكديس اثنان من الطبقات الترانزستورز بيكسل، والتي تعمل تحسين جذب الإضاءة وأيضاً رفع كفاءة التصوير في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً من المقرر أن يكشف هاتف Find X7 Pro القادم عن مستوى كفاءة مستشعر Lytia LYT-900 الجديد من سوني، كما تشير التوقعات إلى أن هواتف Find X7 Pro وXiaomi 14 Ultra وأيضاً vivo X100 Pro Plus ستنطلق بشكل رسمي في بداية العام المقبل.

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