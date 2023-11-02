تكنولوجيا: Poco تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Poco C65 في 5 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Poco إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق هاتف Poco C65 في حدث يعقد في 5 من نوفمبر.

قدمت Poco هاتف Poco C55 السابق في شهر فبراير برقاقة معالج Helio G85، وإختيارات في الذاكرة العشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تميز هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع تصميم جديد لوحدة الكاميرة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هاتف Poco C65 الذي رصد في عدد من التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد.

ويظهر الإصدار المرتقب بتصميم يحاكي Redmi 13C الذي رصد في شهر سبتمبر الماضي، حيث تشير التوقعات إلى دعم هاتفي Redmi 13C وPoco C65 بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً يأتي الهاتفين بقدر بطارية 5000 mAh، وتقنية شحن بقدرة 18W، كما يتميز الهاتفين بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14.

يذكر أن هاتف Poco C65 ينطلق بسعر 109 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، و129 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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