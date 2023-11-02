علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy تتميز بكرت شاشة 1 GHz

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض موقع “Ice Universe” تفاصيل جديدة حول رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy والتي تتميز بتردد 1 GHz في كرت الشاشة.

تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 في بداية العام المقبل، حيث تدعم سامسونج هذه الإصدارات بنموذج خاص من معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة Galaxy S24 وهواتف Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6 القابلة للطي تأتي برقاقة مخصصة من Snapdragon 8 Gen 3 تتميز برفع تردد التشغيل.

ومن المقرر أن تتميز رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لهواتف Galaxy بكرت شاشة Adreno 750 الذي يدعم سرعة 1000 MHz.

ولقد انطلق نموذج Snapdragon 8 Gen 2 المخصص لهواتف Galaxy في سلسلة Galaxy S23 بكرت شاشة Adreno 740 والذي تميز بسرعة 719 MHz أي بتعزيز في السرعة بنسبة 28% عن الإصدار الأصلي.

من جانب أخر لم تؤكد شركة كوالكوم بشكل رسمي على دفع نموذج مخصص من رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 بميزة رفع تردد التشغيل لكرت الشاشة، أو أن هذا النموذج سيتميز بترقية جديدة.

وتدعم سامسونج نماذج من هواتف Galaxy S24 في بعض الأسواق برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، بينما تتضمن النماذج الأخرى رقاقة Exynos 2400، إلا أن بعض التقارير تؤكد على أن هاتف Galaxy S24 Ultra يتوفر برقاقة كوالكوم فقط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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