شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وزراء المملكة المتحدة يجرى مقابلة مع إيلون ماسك بقمة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
يرى رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أن بريطانيا ستكون رائدة عالميًا في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، وبعد الحدث، سيقوم ماسك بإجراء مقابلة مباشرة مع سوناك مساء اليوم.
وتهدف القمة إلى دراسة مخاطر التكنولوجيا سريعة النمو، وهو محل نقاش منذ أوائل هذا العام عندما بدأت العديد من الشركات في إطلاق منتجاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وقد دفع هذا العديد من البلدان والمناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى بناء إطار لتنظيم هذه التكنولوجيا.
وتعقد القمة في بليتشلي بارك بجنوب إنجلترا، وهو مكان له أهمية تاريخية، هذا هو المكان الذي عمل فيه مفككون الشفرات في الحرب العالمية الثانية في بريطانيا.
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