شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وزراء المملكة المتحدة يجرى مقابلة مع إيلون ماسك بقمة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف بريطانيا أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي (AI) ويحضر الحدث كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا بما في ذلك مالك إكس (تويتر سابقًا) إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الشركة التي طورت ChatGPT.

يرى رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك أن بريطانيا ستكون رائدة عالميًا في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، وبعد الحدث، سيقوم ماسك بإجراء مقابلة مباشرة مع سوناك مساء اليوم.

وتهدف القمة إلى دراسة مخاطر التكنولوجيا سريعة النمو، وهو محل نقاش منذ أوائل هذا العام عندما بدأت العديد من الشركات في إطلاق منتجاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

في ذلك الوقت، أشار العديد من المختبرين إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي لم تكن جاهزة للاستخدام في الحياة اليومية لأنها كانت متحيزة.

وقد دفع هذا العديد من البلدان والمناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى بناء إطار لتنظيم هذه التكنولوجيا.

وتعقد القمة في بليتشلي بارك بجنوب إنجلترا، وهو مكان له أهمية تاريخية، هذا هو المكان الذي عمل فيه مفككون الشفرات في الحرب العالمية الثانية في بريطانيا.