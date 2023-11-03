شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يشرح موقف شركة آبل من الوصول فى مجال الرعاية الصحية وأبرز مخاوفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت شركة آبل منذ سنوات إلى أنها تريد التعمق أكثر في مجال الرعاية الصحية، ويوضح تقرير بلومبرج الجديد المدى الذى تريد الشركة أن تذهب إليه، بينما يشرح أيضًا سبب عدم وصولها إلى هناك حتى الآن .

ويقول التقرير، إن أكبر طموحاتها قد تباطأت جزئيًا بسبب مخاوف قادة مثل الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، والمدير التنفيذي للعمليات جيف ويليامز ، وبحسب ما ورد يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق من أن الأخطاء في مجال الرعاية الصحية عالي المخاطر "يمكن أن تشوه صورة الشركة، نقلا عن ذا فيرج.

وتحتوي مقالة بلومبرج على الكثير من الحكايات غير المعروفة سابقًا حول أهداف شركة أبل الصحية، والتي تم الحصول عليها من موظفين مجهولين وهنا أبرزها :

1 كان من المفترض أن تقوم ساعة Apple Watch بمراقبة مستوى السكر في الدم منذ البداية، لكن التحديات المختلفة، بما في ذلك الدقة في تحديد لون البشرة وفصائل الدم، أعاقت هذا الاكتشاف ، ويقول التقرير إن الشركة لا تزال تحاول وتنفق "عشرات الملايين من الدولارات سنويًا"، وتتم معالجة التطوير من قبل فرق تصميم شرائح Mac وiPhone الداخلية، وقد تستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بما إذا كان شخص ما قد يصاب بالسكرى ، ومع ذلك ربما لا يزال الطريق طويلاً .

2 أنشأت شركة Apple شركة سرية تسمى Avolonte Health يقال إن العمل على إنتاج جهاز مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم Apple Watch قد بدأ من قبل الشركة السرية، بدءًا من عام 2011 ، وقد بذلت شركة Apple قصارى جهدها لإبعادها عن الصحافة، فقط كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة كانوا على علم بالسر، وكان ملابس شعارات التفاح ممنوعة، وكان كوك يزور البلاد وهو يرتدي قبعة بيسبول "يتم سحبها إلى مستوى منخفض لتجنب اكتشافها"، وفقًا للتقرير.

3 كان من المفترض أيضًا أن يتم إطلاق الساعة مزودة بقدرات الأكسجين في الدم وتخطيط القلب، لكن "مشكلات مصادر المكونات، والبطارية، والمخاوف المتعلقة بالموثوقية" دفعت الميزات إلى الخروج، حسبما كتبت بلومبرج .

4 وبحسب ما ورد تخطط شركة Apple لإضافة مراقبة محدودة لضغط الدم إلى الساعة: مثل مستشعر درجة الحرارة الحالي، لن يعني هذا قياسات محددة وسيحدد الاتجاهات ، بدلاً من ذلك قد يشجع المستخدمين على تدوين ما يحدث في حياتهم عندما يكون ضغط الدم لديهم في مسار تصاعدي.

5 استكشفت شركة Apple ملحقات الساعات الذكية التي تركز على الصحة : وكتبت بلومبرج أن الشركة فكرت في أشياء مثل ميزان الحمام وسوار ضغط الدم غير المنتفخ (الذي صممه جوني إيف)، وحزام ساعة محمّل بأجهزة استشعار لسحب البيانات من أسفل معصمي مرتديها، وملحقات منفصلة لتتبع النوم ، لم يتم شحن أي منها.

6 وصلت Apple Watch تقريبًا إلى Android : وكانت الساعة على وشك الانتهاء، لكن شركة آبل ألغتها لأن الساعة تبيع أجهزة آيفون، وفقًا للتقرير.

7 تريد شركة Apple الدخول في لعبة العيادة الصحية : كتبت بلومبرج أن ويليامز عرض كوك على العيادات الصحية داخل متاجر أبل والعيادات المنفصلة التي من شأنها أن تقف بمفردها ، وتم اختبار الفكرة باعتبارها عيادات AC Wellness المخصصة للموظفين فقط والتي يقول التقرير إنها تعاني من مشكلات التكلفة والإدارة. كانت الفكرة أن يقوم أطباء Apple بمطابقة بيانات Apple Health مع بيانات تشخيصية أكثر تقدمًا داخل العيادة.

8 سيحصل Vision Pro على ميزات الصحة واللياقة البدنية: يقول التقرير أيضًا إن شركة Apple تعتزم دمج خدمة Fitness Plus، وهي خدمة تدريبات الفيديو الخاصة بها، في سماعة الرأس Vision Pro. يتماشى ذلك مع شائعات مفادها أن الشركة خططت لإظهار بعض ميزات اللياقة البدنية Vision Pro التي تركز على أشياء مثل اليوجا والتاي تشي التي لم تكن جاهزة عندما تم الإعلان عنها ، بالإضافة إلى أنها قد تظهر لأول مرة مدربًا صحيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي العام المقبل.





الحواجز التي تقف أمام شركة أبل كشركة للرعاية الصحية

تُظهر بلومبرج أن شركة آبل على خلاف مع نفسها بشأن مكانتها في مجال الصحة واللياقة البدنية ، وتستمر في تزويد منتجاتها بميزات تركز على الصحة، مثل وظيفة السمع AirPods المحتملة أو مستشعرات درجة حرارة Apple Watch العام الماضي .

لكن مخاوف شركة أبل بشأن صورتها منعتها من القيام بكل شيء، وحثت بحذر على تحويل منتجاتها فعليًا إلى أدوات تشخيصية.

وبدلاً من ذلك، أبقت الشركة تركيزها على سوقها الأساسي المتمثل في "الأشخاص القلقين"، الذين ليسوا مرضى ولكنهم يراقبون العلامات التي تشير إلى إصابتهم.

ويتعين على شركة Apple أيضًا أن تتعامل مع بيئة تنافسية شهدت قيام أمازون بتنفيذ برنامج عيادة يشبه جزئيًا على الأقل ما أرادت شركة Apple القيام به ، وهناك عقبة أخرى تتمثل في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تقنياتها الصحية، وهي خطوة صعبة ولكنها ضرورية يجب أن تتخذها قبل أن تتمكن من تقديم ادعاءات صحية نهائية، بدلاً من تقديم رؤى وتوصية العملاء بمراجعة أطبائهم عندما يكون هناك شيء يتجه في الاتجاه الخاطئ.