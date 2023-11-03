شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 8 يواجه مشكلة ضعف عمر البطارية وارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر العديد من مالكي Pixel 8 على كل من Reddit ومنتدى دعم Google، في محاولة لإيجاد حلول، حيث اشتكى أحد مستخدمي Reddit من ضعف عمر البطارية مدعيًا أن السبب قد يكون بسبب المودم القديم بالهاتف، واشتكى المستخدم من أن هاتف Pixel 8 الجديد يدير حوالي 5-6 ساعات على الأكثر بينما يوفر Pixel 7 في المتوسط 7-8 ساعات من الاستخدام، وفقًا لموقع Android Police.

واستمر المستخدم في إلقاء اللوم على المودم، وهو نفس المودم الموجود في هاتف Pixel 7، في حين كان ينبغي لشركة Google تضمين مودم أفضل نظرًا لسعر الهاتف الأحدث المرتفع بشكل ملحوظ.

في منتديات XDA، اشتكى المستخدمون من أن هواتف سلسلة Pixel 8 تعمل بشكل دافئ مع الاستخدام المنتظم، خاصة عند استخدامها على اتصال خلوي، حتى أن بعض المستخدمين ادعى أن اتصال 5G يستهلك عمر البطارية بشكل أسرع بكثير من اتصال 4G، يسخن الهاتف أيضًا بشكل أقل عند الاتصال بشبكة 4G.

تم إطلاق Google Pixel 8 وPixel 8 Pro جنبًا إلى جنب مع Pixel Watch 2 الجديدة، والتي يقال أيضًا أنها ستجلب العديد من التحسينات على الطراز السابق، على الرغم من أنها لم تشهد تحديثًا مناسبًا للتصميم، من ناحية أخرى، حصل كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro على تصميمات محدثة قليلاً وأجزاء داخلية محدثة توفر ميزات جديدة، في حين أن Pixel 8 تلقى تغييرات أقل، فقد حصل Pixel 8 Pro أيضًا على وضع الكاميرا اليدوي إلى جانب مستشعر درجة الحرارة الجديد، والذي يمكن استخدامه لقياس درجة حرارة المواد المختلفة.