شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المنظمة العالمية للأرصاد: التغيرات المناخية تهدد صحة الإنسان وتعرضه للمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) من أن تغير المناخ يهدد هدم عقود من التقدم في تحسين صحة الإنسان مع وقوع المزيد من الكوارث المتكررة، وفقاً لصحيفة "مترو".

سيكون للحرارة الشديدة وتلوث الهواء واختلال النظم الغذائية وانتشار الأمراض آثار كبيرة على نوعية الحياة والوفيات، وستكون هذه التأثيرات أقوى في أفريقيا، حيث تقل مراقبة اقتراب الظواهر المتطرفة والتي من المتوقع أن تشهد 50% من الوفيات الزائدة الناجمة عن تغير المناخ في المستقبل.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد الكوارث المناخية المتوسطة أو الكبيرة الحجم إلى 560 كارثة سنويا، أو 1.5 كارثة كل يوم في المتوسط.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أقل من ربع الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم البيانات المناخية لرصد المخاطر الصحية مثل الحرارة الشديدة، وهو التأثير الأكثر فتكاً الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الجو.

بين عامي 2000 و2019، يُعتقد أن حوالي 489 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الحرارة الشديدة، 45% منهم في آسيا و36% في أوروبا.

تشير التقديرات إلى أنه في عام 2022 وحده، توفي أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا بسبب موجات الحر، منهم أكثر من 3000 في المملكة المتحدة.

ومن المرجح أن تحدث الوفيات الناجمة عن الحرارة الشديدة في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 30 ضعف عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة إذا استمر متوسط درجة الحرارة العالمية في الارتفاع.

أدى ارتفاع درجات الحرارة وتزايد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إلى زيادة بنسبة 68% في الوفيات المرتبطة بالحرارة لهذه الفئة العمرية بين عامي 2017 و2021، مقارنة بالعامين 2000 و2004، وفقًا لدراسة في مجلة لانسيت العد التنازلي حول الصحة وتغير المناخ.

كما تضع الحرارة ضغطًا إضافيًا على الزراعة، إلى جانب الجفاف، وتؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء، الذي تعتبره المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عامل الخطر الرئيسي الرابع للوفاة - بعد السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وسوء التغذية، فهو يساهم في سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام.

بين عامي 2012 و2021، تأثرت 29% من مساحة اليابسة على الأرض بالجفاف لمدة شهر واحد على الأقل سنويًا مقارنة بالفترة ما بين 1951 و1960.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن تفاقم حالات الجفاف وموجات الحر يعني أن هناك 98 مليون شخص إضافي في 103 دول أبلغوا عن انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد في عام 2020 مقارنة بالأعوام 1981-2010.

كما تنتشر أمراض مثل حمى الضنك مع تغير المناخ، وازداد طول موسم انتقال الملاريا في بعض أنحاء العالم.

يكاد يكون العلماء على يقين من أن تغير المناخ سيؤدي إلى المزيد من الإصابات والأمراض والوفيات، مع زيادة شدة وتكرار درجات الحرارة القصوى والأعاصير والعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن البلدان التي ليس لديها نظام مناسب للإنذار المبكر لديها معدل وفيات أعلى بثماني مرات من أولئك الذين لديهم تغطية جيدة، وأضافوا أن المعلومات المناخية ضرورية لتحسين الصحة العامة، لكن التحذيرات من الحرارة الشديدة لا تغطي سوى حوالي نصف جميع البلدان.