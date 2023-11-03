شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Starfield تنتظر دعم جديد قريبا لرفع مستوى الرسومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بيثيسدا وهى شركة أمريكية متخصصة فى ألعاب الفيديو فى الاستعداد لإضافة تقنية رفع مستوى الرسومات من Nvidia رسميًا إلى لعبة Starfield، لكنها ستطلب المساعدة من مجتمع ألعاب الكمبيوتر أولاً من خلال اختبار تجريبي للاشتراك متاح عبر Steam.

وتقول الشركة، إن التحديث التالي للعبة سيدعم DLSS مع إنشاء الإطارات (وهو ما يعني DLSS 3، إن لم يكن 3.5 ) بالإضافة إلى عناصر التحكم في العرض وHDR للأنظمة المدعومة، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وكان افتقار لعبة RPG لدعم DLSS مشكلة حتى قبل إطلاقها، حيث اضطرت AMD "الشريك الحصري للكمبيوتر الشخصي" إلى الخروج والإصرار على أن بيثيسدا ستحصل على دعمها الكامل إذا أراد المطورون إضافة دعم لتقنية Nvidia.

وبمجرد توفر اللعبة، أضاف المعدلون بسرعة دعمًا غير رسمي للتكنولوجيا، مما يوضح كيف يمكنها تحسين الأداء على أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب باستخدام بطاقات رسومات Nvidia.

أما بالنسبة لإصدار المخزون ، ففي فيديو Digital Foundry ، قال ألكسندر باتاجليا، "إذا كنت تستخدم Intel وNvidia، فستحصل على تجربة أسوأ بشكل غريب هنا مقارنة بوحدات معالجة الرسوميات AMD بطريقة خارجة عن المألوف تمامًا.

وتدعم Starfield بالفعل تقنية FidelityFX Supersolution 2 ( FSR 2 ) من AMD، ولكن في منشور لاحق ، أشارت Bethesda إلى أن الترقية إلى FSR 3 باستخدام تقنية إنشاء الإطارات من AMD يجب أن تنتظر "التحديث المستقبلي.

وهناك إصلاحات أخرى وعدت بها Bethesda بالفعل في الطريق، مثل شريط تمرير FOV ودعم الشاشة فائقة الاتساع بنسبة 32:9، وسنرى ما هو متاح أيضًا عندما يبدأ هذا الاختبار التجريبي في الأسبوع المقبل قبل أن يصبح التحديث متاحًا للجميع على Xbox والكمبيوتر الشخصي.

وإذا كنت قد اشتريت اللعبة على Steam ، فيمكنك الإشارة إلى اهتمامك بالانضمام إلى الإصدار التجريبي من خلال الانتقال إلى Starfield في مكتبة Steam الخاصة بك والدخول إلى إعداداتها عبر رمز الترس الموجود على اليمين ثم الخصائص.

وفى القائمة المنبثقة، يجب أن يكون هناك قسم يسمى "الإصدارات التجريبية"، مع مربع منسدل بجوار "المشاركة التجريبية" والذي من المفترض أن يعرض جميع الخيارات المتاحة.