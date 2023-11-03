شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن إيراداتها الربع سنوية.. انخفاض الربح رغم نمو مبيعات iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير للأرباح ربع السنوية لشركة أبل عن نمو مبيعات البرامج وسط شيء من الركود في الأجهزة، وفي بيان أعلنت فيه الشركة النتائج المالية للربع المالي الرابع، أعلنت أبل عن أعلى مستوى جديد على الإطلاق للإيرادات من قسم الخدمات، وفقا لتقرير انجادجيت .

كما كشف التقرير أيضا عن إيرادات أيفون التي سجلت رقمًا قياسيًا في ربع سبتمبر، ومع ذلك يمثل هذا الربع الرابع على التوالي من انخفاض إجمالي الإيرادات، حيث بلغت أرباحها 89.5 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1% على أساس سنوي، وهذا يعني أيضًا أن الأداء القياسي لقسمي iPhone والخدمات لم يفعل الكثير لتعويض الضعف في أماكن أخرى.

ومع ذلك، فإن الأداء الباهت أمر مفهوم إلى حد ما، لقد أقامت الشركة للتو حدث إطلاق لشرائح M3 الجديدة وأجهزة MacBooks وiMac هذا الأسبوع، ولا يمكن شراء أي منها حتى الآن، وعلى الرغم من طرح تشكيلة iPhone 15 الجديدة وساعات Apple في سبتمبر، فمن المحتمل أن مبيعات هذه الأجهزة لم تمثل الكثير من نتائج هذا الربع المالي، و نتوقع أيضًا إصدار نوفمبر لأجهزة iPad الجديدة هذا العام، مما قد يؤدي إلى زيادة إيرادات الأجهزة.

وفي المقابل، انخفضت أقسام أجهزة Mac وiPad والأجهزة القابلة للارتداء خلال هذا الربع، حيث حقق القسمان الأولان نجاحًا ملحوظًا ، على الرغم من أن شركة آبل قد أثارت اهتمامًا كبيرًا بسماعة الرأس Vision Pro في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذا الجهاز ليس جاهزًا لبيعه للجمهور ومن غير المرجح أن يصل إلى السوق حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

ومع اقتراب التسوق في العطلات، بالإضافة إلى المزيد من إصدارات المنتجات في الأفق، فمن المرجح أن يكون لمنتجات الأجهزة الخاصة بالشركة تأثير أكبر على أرباحها النهائية في الربع القادم.