شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ صينى قابل لإعادة الاستخدام يكمل اختبار الإقلاع والهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل الصاروخ الصيني التجاري القابل لإعادة الاستخدام "إس كيو إكس-2 واى" بنجاح اختبار الطيران للإقلاع والهبوط العمودي.

وقالت شركة تطوير الصواريخ "آي-سبيس" ومقرها بكين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إنه من خلال هذه المهمة التجريبية، تم الحصول على البيانات الأساسية للتقنيات الرئيسية، وقدمت المهمة الدعم الفني لتطوير الصواريخ التي تعمل بمحرك غاز الميثان والأكسجين السائل المتوسطة والكبيرة القابلة لإعادة الاستخدام.

وتم إطلاق الصاروخ التجريبي الذي يبلغ طوله 17 مترا والمصمم للتحقق من تكنولوجيا الصواريخ الحاملة القابلة لإعادة الاستخدام، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، حيث انطلقت مرحلة الصاروخ، مدفوعة بمحرك غاز الميثان والأكسجين السائل، من الأرض لتصل إلى ارتفاع 178.42 متر.