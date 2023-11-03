شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعى قد يلغى جميع وظائف البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتى Tesla وSpaceX، الذكاء الاصطناعي بأنه "القوة الأكثر تدميرًا" على الإطلاق، وذلك خلال مقابلة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، حيث ناقشا مجموعة من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وبعض السياسات، وقال لسوناك خلال المحادثة، إنه سيأتي وقت لا تكون فيه هناك حاجة إلى وظيفة لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بكل الوظائف.

ووفقًا لما ذكره موقع "the times of india"، قال ماسك أن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر ذكاءً من أذكى البشر، مضيفا "إننا نشهد هنا القوة الأكثر تدميراً في التاريخ، يمكنك الحصول على وظيفة إذا كنت تريد وظيفة لتحقيق الرضا الشخصي، لكن الذكاء الاصطناعي سيفعل كل شيء".

وتوقع أنه لن تكون هناك وظائف في المستقبل، لأن الذكاء الاصطناعي سيأخذهم، وقال: "إن أحد تحديات المستقبل سيكون كيف نجد المعنى في الحياة".

كما أخبر ماسك زملائه الحاضرين أنه لا ينبغي للحكومات أن تتعجل في طرح تشريعات الذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، اقترح أن الشركات التي تستخدم التكنولوجيا هي الأفضل، في كشف المشاكل، ويمكنهم مشاركة النتائج التي توصلوا إليها مع المشرعين المسؤولين عن كتابة قوانين جديدة.

استضافت المملكة المتحدة أول قمة في العالم لسلامة الذكاء الاصطناعي، وجمعت القمة التي استمرت يومين (1-2 نوفمبر) حوالي 100 سياسي وأكاديمي ومدير تنفيذي في مجال التكنولوجيا لرسم طريق للمضي قدمًا في التكنولوجيا التي يمكن أن تغير الطريقة التي تعمل بها الشركات والمجتمعات والاقتصادات، ويأمل البعض في إنشاء هيئة مستقلة توفر الرقابة العالمية.

وحضرت شركات OpenAI وAnthropic وGoogle DeepMind وMicrosoft وMeta وxAI المدعومة من مايكروسوفت جلسات في القمة، إلى جانب قادة من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.