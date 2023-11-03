شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سول: بيونج يانج تطلق قمرًا صناعيًا أواخر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك اليوم الجمعة، احتمالية قيام بيونج يانج بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي للتجسس في أواخر نوفمبر الجاري.

وقال وزير الدفاع الكوري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن بيونج يانج ربما أجلت خطتها للقيام بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر صناعي للتجسس لإصلاح الخلل التكنولوجي في نظام المرحلة الثالثة بمساعدة روسية، مشيرا إلى احتمالية أن يكون موعد المحاولة الثالثة أواخر نوفمبر المجاري لتعكس التوجيه التكنولوجي المقدم من روسيا .

وأجرت كوريا الشمالية محاولتين فاشلتين لوضع قمر صناعي للاستطلاع العسكري في مداره في مايو وأغسطس، وتعهدت بالمحاولة مرة أخرى في أكتوبر، لكنها فشلت في الالتزام بالموعد النهائي الذي حددته لنفسها.

وفشلت المحاولة الأولى بسبب مشاكل في المعزز، بينما ألقت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج باللوم في فشل الرحلة الثانية على خلل في نظام الدفع الطارئ في المرحلة الثالثة.