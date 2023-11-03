شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح لمنشئ المحتوى تجربة نسخ مختلفة من Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فيس بوك مجموعة من الأدوات الجديدة لمنشئ المحتوى على النظام الأساسي بما في ذلك القدرة على اختبار مدى أداء Reels المختلفة مقابل بعضها البعض.

الميزة الجديدة الأكثر بروزًا هي أداة اختبار Reels A/B ، ويعد اختبار A/B أحد أساليب التسويق والنشر الشائعة حيث يتم تعديل عناصر جزء من المحتوى ، على سبيل المثال رسالة إخبارية أو مقالة لمعرفة أي منها يؤدي إلى المزيد من التفاعل، و في مقالة إخبارية، على سبيل المثال، غالبًا ما يختبر الناشرون عدة عناوين مختلفة لمعرفة أي منها يستجيب له القراء أكثر، وفقا لتقرير ذا فيرج.

على Reels، سيتمكن منشئو المحتوى من إعداد ما يصل إلى أربع صور مصغرة أو تسميات توضيحية مختلفة لمقطع فيديو واحد في الاختبار، ووفقًا لصور الميزة، سيتم عرض إصدارات مختلفة لمجموعات منفصلة من جمهور منشئ المحتوى لمدة 30 دقيقة.

وفي نهاية فترة الاختبار، "سيفوز" الإصدار الذي حصل على أكبر عدد من مرات التشغيل وسيظهر في الملف الشخصي لمنشئ المحتوى ما لم يغيره ، والميزة متاحة على الهاتف المحمول في الوقت الحالي، وتقول Meta إنها قد توفر أيضًا في المستقبل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء التسميات التوضيحية والصور المصغرة.

وأعلنت Meta أيضًا عن بعض الميزات التي يمكن أن تجعل إدارة المحتوى أسهل قليلاً في لوحة التحكم الاحترافية لمنشئ المحتوى، وسيتمكن الآن من رؤية مستوى أداء جميع منشوراته واتخاذ إجراءات مثل إخفاء المنشورات من ملفه الشخصي أو نقلها إلى سلة المهملات.

وسيحصل منشئو المحتوى أيضًا على المزيد من البيانات حول كيفية عمل المحتوى الخاص بهم على فيسبوك: ستمنح المنصة المستخدمين عرضًا لمدة 90 يومًا، مقارنة بالـ 28 يومًا السابقة.

وتتضمن نقاط البيانات الجديدة الأخرى كيفية أداء المقطع مقارنةً بمقاطع الفيديو الأخرى الخاصة بمنشئ المحتوى، ومقياس الاحتفاظ بالمشاهد الذي يوضح متى انخفض عدد المشاهدين، وعدد مرات المشاهدة التي تتضمن عمليات إعادة تشغيل المقطع.