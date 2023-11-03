شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة كين ماتينجلي رائد فضاء رحلة أبولو 16 حول القمر ومنقذ فريق رواد ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا اليوم عن أن كين "تي كيه" ماتينجلي، رائد الفضاء الأمريكي الذي زار القمر عام 1972، توفي عن عمر يناهز 87 عامًا، واشتهر ماتينجلي بدوره الرئيسي في تأمين العودة الآمنة لطاقم أبولو 13 بعد أن تم إبعاده من الطاقم بسبب تعرضه للحصبة الألمانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تولى لاحقًا دور طيار وحدة القيادة في مهمة أبولو 16 وكان قائد المركبة الفضائية في مهمتين لمكوك الفضاء.

وقال مدير ناسا، بيل نيلسون: "لقد فقدنا أحد أبطال بلادنا"، مضيفا "كان رائد الفضاء التابع لناسا، تي كيه ماتينجلي، عاملاً أساسيًا في نجاح برنامج أبولو، وشخصيته اللامعة ستضمن أن نتذكره عبر التاريخ."

ولد ماتينجلي عام 1936 في شيكاغو، وانضم إلى البحرية الأمريكية بعد وقت قصير من تخرجه فى الجامعة عام 1958 حيث قاد طائرات نفاثة من حاملة طائرات.

وتقدم ماتينجلي بطلب للانضمام إلى مجموعة رواد الفضاء الخامسة التابعة لناسا في عام 1966 وتم اختياره ليكون واحدًا من 19 مرشحًا لتدريب رواد الفضاء.

تم اختيار ماتينجلي بفضل مهاراته كطيار، ليكون قائد وحدة القيادة في مهمة أبولو 13، في عام 1970، ومع ذلك، بسبب تعرضه لـ الحصبة الألمانية، تم استبداله بالطيار الاحتياطي جاك سويجرت قبل 72 ساعة فقط من الإطلاق.

وتم إطلاق أبولو 13 في 11 أبريل 1960 وكان سويجيرت في مركز التحكم برفقة رواد الفضاء جيم لوفيل وفريد هايز، بعد حوالي 56 ساعة من الانفجار، حيث انفجر خزان الأكسجين رقم اثنين على متن كبسولة أبولو 13 مما تسبب في تعطل الخزان رقم واحد أيضًا.

اتصل لوفيل عند هذه النقطة، بمركز مراقبة المهمة قائلاً: "هيوستن، لدينا مشكلة"، وبدون الأكسجين للتنفس أو تشغيل خلايا وقود المكوك، أصبح هدف المهمة ببساطة هو إعادة الطاقم بأمان إلى الأرض.

ذهب ماتينجلي إلى مركز مراقبة المهمة وابتكر إجراءات للحفاظ على الطاقة حتى تتمكن المركبة من العودة إلى الغلاف الجوي بنجاح، مما يضمن نجاة رواد الفضاء.

كما أنه بفضل معرفته الهندسية، ابتكر ماتينجلي طرقًا للطاقم للحفاظ على إمدادات الطاقة المتضائلة للمكوك لجعل العودة ممكنة.

قال نيلسون: "لقد بقي في الخلف واتخذ قرارات رئيسية في الوقت الفعلي لإعادة المركبة الفضائية المصابة وطاقم أبولو 13 بنجاح".

وتم وضع ماتينجلي على متن مهمة أبولو 16 في عام 1972 والتي طارت إلى مرتفعات ديكارت على القمر لجمع عينات من الصخور، وطوال حياته المهنية، سجل ماتينجلي 504 ساعة في الفضاء، بما في ذلك ساعة و13 دقيقة من النشاط خارج المركبة خلال رحلة أبولو 16.

كان ماتينجلي أيضًا عضوًا في طاقم دعم أبولو 8، أول مهمة لزيارة القمر، وأبولو 11 التي وضعت أول شخص على القمر، وبالإضافة إلى ذلك، تولى دورًا رائدًا في تطوير واختبار بدلة الفضاء وحقيبة الظهر من عصر أبولو، ووبعد عمله في بعثات أبولو، واصل المساعدة في إطلاق برنامج المكوك الفضائي التابع لناسا، بل وقاد أول مهمة مكوكية على الإطلاق.