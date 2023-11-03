شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توقف عرض منشورات Threads الخاصة على فيس بوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة ميتا على إعداد خصوصية جديدة لتطبيق Threads، لتتيح للمستخدمين إلغاء الاشتراك في نشر منشوراتهم في خلاصات Facebook وInstagram، ويبدو أن ميتا قامت بذلك لأن الارتباط بفيسبوك وإنستجرام هى أكثر الأساليب التى تعوق نمو ثريدز ولا تحظى بشعبية له، وفقًا لتقرير انجادجيت.

وتم رصد الميزة التي لم يتم إصدارها من قبل المهندس "أليساندرو بالوزي"، الذي غالبًا ما يكشف عن الإصدارات المبكرة من ميزات الوسائط الاجتماعية قبل إطلاقها رسميًا، وشارك Paluzzi لقطات شاشة لتبديل "اقتراح منشورات على تطبيقات أخرى" الجديد في إعدادات خصوصية المواضيع.

وتأتي هذه الميزة بعد أسبوع تقريبًا من اعتراف الشركة بأنها كانت تروج لمنشورات سلاسل المحادثات الخاصة بالمستخدمين في خلاصات فيسبوك في محاولة لتعزيز سلاسل المحادثات، في حين استخدمت Meta تكتيكات مماثلة للترويج لتطبيقاتها الأخرى في الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي Threads، والعديد منهم غير نشطين على فيس بوك ويرون أن العروض الترويجية تعد تجاوزًا تدخليًا.

وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها "تستمع إلى التعليقات" ردًا على شكاوى المستخدمين بشأن عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

جدير بالذكر أنه يبدو كما لو أن Meta لا تزال تنوي تمكين النشر المتعدد تلقائيًا كإعداد افتراضي وتقول شاشة إلغاء الاشتراك: "إذا كان ملفك الشخصي عامًا، فقد يتم اقتراح منشوراتك على تطبيقات أخرى حتى يتمكن الأشخاص من اكتشافك ومتابعتك".

يأتي التراجع عن هذه الميزة في الوقت الذي كثفت فيه Meta جهودها بشكل مطرد لتعزيز نمو المواضيع، وقد شهد استنساخ تويتر " ثريدز " نموًا مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، ويضم حاليًا حوالي 100 مليون مستخدم شهريًا.

وقال مارك زوكربيرج مؤخرًا إنه يرى طريقًا ليصبح التطبيق خدمة ميتا التالية لمليار مستخدم ، ولكن من أجل الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأشخاص، ستحتاج الشركة إلى الاعتماد بشدة على تطبيقاتها الأخرى لجذب اشتراكات جديدة.