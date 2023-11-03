شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتخذ إجراءات جديدة على مقاطع الفيديو لحماية المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن يوتيوب يعمل على توسيع أدواته الخاصة بالرفاهية للشباب، بما في ذلك حدود التوصية على مقاطع الفيديو التي قد تكون ضارة، وفقًا لتقرير engadget. وأظهرت الدراسات الخارجية والتقارير الداخلية على حد سواء مرارًا وتكرارًا التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين، وقد تعاون موقع YouTube مع اللجنة الاستشارية للشباب والعائلات لتحديد أنواع مقاطع الفيديو التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الصحة العقلية للمراهقين إذا تم مشاهدتها بشكل متكرر. وتضمنت هذه الفئات مقاطع فيديو تجعل أوزان الجسم وميزاته ومستويات اللياقة البدنية مثالية أو تُظهر العدوان الاجتماعي، ومع ذلك، لا تزال مقاطع الفيديو هذه قابلة للبحث (ويمكن التوصية بها مرة واحدة على الأقل). ولتحقيق هذه الغاية، قام موقع YouTube بتخصيص موارد الأزمات الخاصة به مثل المعلومات التي تظهر إذا بحث شخص ما عن كلمات مثل "إيذاء النفس" أو"اضطرابات الأكل" في لوحة بصفحة كاملة.

والفكرة هي أن هذا سيجبر المشاهدين على أخذ قسط من الراحة والإشارة بشكل أكثر وضوحًا إلى الخطوط الساخنة للأزمات التابعة لجهات خارجية واقتراحات لعمليات البحث مثل "تمارين التأريض".

وتعمل الشركة أيضًا على زيادة وتيرة تذكيرات "وقت النوم" و"خذ استراحة"، مع تعيين الأخير تلقائيًا للظهور عبر مقاطع الفيديو كل ساعة للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويمكن بعد ذلك ضبط التكرار في الإعدادات بواسطة المستخدم أو أحد الوالدين.

ويمكن أن تكون فترات الراحة مفيدة، نظرًا لتقرير صدر في أغسطس 2022 من مركز Pew Research، وجد أن 95 % من المراهقين الأمريكيين يستخدمون موقع YouTube، وأن ما يقرب من خمسهم يستخدمونه "بشكل مستمر تقريبًا".

وفي الوقت نفسه، كانت TikTok ثاني أكثر المنصات شعبية، حيث يستخدمها 67% من المشاركين، أي أقل بحوالي الثلث من YouTube.