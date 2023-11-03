شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يطلب من موظفيه تقديم "أخبار سيئة" كل اجتماع.. ويؤكد: إلزامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك في لقاء شامل مع موظفي X، عن أنه يفضل تلقى الأخبار السيئة أولاً، مضيفًا: "أنه إذا كان هناك شيء واحد يريد أن يكون صريحًا بشأنه وأن ينطبق على شركة X Corp، فهو أنه في أي اجتماع، يجب على الموظفين التأكد من وجود ما لا يقل عن خبر واحد من الأخبار السيئة".

ووفقًا لما ذكره موقع "the times of India"، قال ماسك إنه: "من الإلزامي والمهم للغاية" أن يتبع الموظفون هذا المنهج، وتم تطبيق هذه القاعدة ضمنيًا في SpaceX وTesla، وهو الآن يريد أن يفعل الشيء نفسه في X Corp.

أوضح ماسك، أن الموظفين يمكن أن يكون لديهم أكثر من خبر سيئ أيضًا، مضيفا للموظفين: "إذا كنتم في اجتماع معي، حاولوا إثارة أخبار سيئة واحدة على الأقل أو أكثر من ذلك".

ويرى "ماسك" أن الأخبار السيئة يجب أن تكون متكررة وفورية، في حين يمكن قول الأخبار الجيدة بهدوء، قائلا للموظفين: "لذا، اعتبر أنه من الضروري على الأقل الحصول على بعض الأخبار السيئة في أي اجتماع، وابدأ بذلك".

واستشهد بمثال على اجتماعاته في SpaceX، قال إنها دائمًا ما تبدأ بأخبار سيئة، "لقد واجهنا ثلاث حالات إخفاق لصاروخ Falcon 1 و إخفاقين لـ Falcon 9، وهذا ما ظل محفورًا في أذهان العاملين في الشركة.. يعلم الناس أن الأخبار السيئة في الاجتماع لا تعد شيئًا مقارنة بانفجار صاروخ".

وشدد أيضًا "موظفي الشركة بحاجة إلى التأكد من أنه "يجب طرح الأخبار السيئة في كل اجتماع، ليس فقط معي أو مع ليندا (الرئيسة التنفيذية لتويتر)، ولكن بشكل عام داخل الشركة".