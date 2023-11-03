شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر لقطات لـ"وادى النار" البالغ طوله 600 ألف ميل وهو ينطلق من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة ناسا لقطات تظهر "وادي النار" الضخم الذي يبلغ حجمه ضعف حجم الولايات المتحدة، وهو ينطلق من الشمس تزامنًا مع الهالوين، وكانت هذه الظاهرة عبارة عن انفجار هائل للإشعاع يبلغ عرضه 6200 ميل وطوله 62000 ميل، وهو كبير بما يكفي لتمكن مركبة الفضاء بيرسيفيرانس من رؤيته على المريخ، الذي يبعد 145.59 مليون ميل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان حجم وادي البلازما حوالي ضعف حجم الولايات المتحدة بأكملها وأطول بـ 50 مرة من أكبر حفرة معروفة في نظامنا الشمسي، وهي فاليس مارينريس على الكوكب الأحمر.



الشمس

تم التقاط هذا المشهد بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) التابع لناسا أثناء تحليقه بالقرب من الشمس، والسبب هو البقعة الشمسية AR3477، التي أطلقت توهجًا M يمكن أن يسبب انقطاعًا قصيرًا للموجات الراديوية مما يؤثر على المناطق القطبية للأرض.



وادى النار

كما تم مؤخراً تسمية مسبار ناسا، SDO، بأنه أسرع جسم اصطناعي في التاريخ، وحققت المركبة سرعة قياسية بلغت 394.736 ميلاً في الساعة الشهر الماضي، أي ضعف سرعة صاعقة البرق أو 200 ضعف سرعة رصاصة.

وقال الفريق الذي يقف وراء الدراسة الجديدة إن المعلومات الجديدة يمكن استخدامها للتنبؤ بشكل أفضل عندما تضرب عاصفة شمسية كبيرة وتتصرف بشكل أسرع للتخفيف من المخاطر.