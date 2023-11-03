شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بداية النهاية لآيباد.. مستخدمو أبل يتخلون عن أجهزتهم اللوحية لصالح الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث النتائج المالية لشركة أبل أن هذا قد يكون بداية النهاية لجهاز آيباد iPad، بينما حقق عملاق التكنولوجيا أرباحًا ربع سنوية مذهلة بلغت 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 11%، كان هذا إلى حد كبير بسبب ارتفاع مبيعات iPhone، التي ارتفعت بنسبة 2.8%، وفي المقابل، تراجعت مبيعات آيباد بنسبة 10%، مسجلة الربع الرابع على التوالي من انخفاض المبيعات.

هل نهاية آيباد وشيكة؟

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق جهاز iPad لأول مرة في عام 2010، وكان رائدًا في سوق الأجهزة اللوحية، ووصفه ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة Apple، بأنه "جهاز سحري وثوري".

يهدف iPad إلى سد الفجوة بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من خلال تقديم خيار محمول جديد للمستهلكين.

كما أنه في حديثه عند إطلاقه، قال جوبز: "ينشأ iPad ويحدد فئة جديدة تمامًا من الأجهزة التي ستربط المستخدمين بتطبيقاتهم ومحتواهم بطريقة أكثر حميمية وبديهية وممتعة من أي وقت مضى."

وحظي جهاز آيباد بشعبية كبيرة في السنوات التي أعقبت إطلاقه، حيث حقق إيرادات قياسية بلغت 32 مليار دولار في عام 2013، أي حوالي ربع إجمالي إيرادات أبل العالمية.

وفي حديثها، قالت ريبيكا كروك، مديرة النمو في CI&T: "عندما تم إطلاقه، أنشأ iPad اسمًا لنفسه باعتباره الجهاز اللوحي الذي يمكن للمستهلكين الوصول إليه".

ومع ذلك، كان هذا وقتًا لم تكن فيه الهواتف الذكية قريبة من التطور الذي هي عليه الآن.

وأضافت كروك: "اليوم، تتمتع الهواتف الذكية بشاشات أكبر بكثير ويمكن استخدامها لاستهلاك المحتوى".

علاوة على ذلك، لا تدعم أجهزة iPad العديد من التطبيقات، مما يعني أنك لا تزال بحاجة إلى هاتفك، كما أنها ليست جاهزة لاستبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا.

وتابعت كروك: "حتى بالنسبة لقراءة الكتب، هناك بدائل أخف وأسهل والأهم من ذلك أنها أرخص في السوق مثل Amazon Kindle".

تدعي كروك أن جهاز iPad يحتاج إلى "إصلاح شامل" لاستعادة المستهلكين، وأضافت: "ما لم تقم شركة Apple بإصلاح شامل وتعود إلى الأساسيات حول سبب احتياج المستهلكين لجهاز iPad عندما تكون هواتفهم قادرة على القيام بكل شيء، أتوقع أن تستمر مبيعات iPad في السوق في الانخفاض".



لماذا يختار المستهلكون عدم شراء أجهزة iPad؟ لماذا يختار المستهلكون عدم شراء أجهزة iPad؟ وفقًا لباولو بيسكاتور، مؤسس PP Foresight، هناك "العديد من العوامل" التي يجب أخذها في الاعتبار.

وقال لـ MailOnline: "هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الموسمية، واعتماد الأشخاص على الهواتف الذكية، وبيئة الاقتصاد الكلي الصعبة وأزمة تكلفة المعيشة".

وأضاف بيسكاتور: "أصبح الناس الآن أكثر حذرا بشأن دخلهم المتاح ويحتفظون بالأجهزة لفترة أطول بالإضافة إلى إعطائها لأفراد آخرين من الأسرة".