تكنولوجيا: X تطرح ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى لعرض "المشاركات المماثلة"

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك، أن "X تويتر سابقًا" لديه الآن ميزة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI)، وهى جزء من مجموعة كاملة من الميزات التي سيتم تقديمها بمرور الوقت لجعل X تطبيقًا لكل شيء.

ووفقًا لما ذكره موقع "the times of india"، قال ماسك في منشور: "يتم الآن طرح ميزة "عرض المشاركات المماثلة" المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على X".

بداية الإعلان عن ميزة X الجديدة وتفاصيلها

تحدث ماسك، لأول مرة عن الميزة خلال اجتماع X داخلي في 26 أكتوبر الماضى، وكان يتحدث عن الميزات المختلفة التي تعمل عليها الشركة، مضيفا: "هناك الكثير. نحن نعمل أيضًا على تحسين البحث بشكل كبير ونريد إجراء بحث دلالي، لذا إذا كتبت مصطلحات بحث، فإنه يعرف ما تعنيه ومن ثم يمكنه عرض النص والصور والفيديو الذي تعنيه".

وتابع ماسك، "ليست مجرد مقارنة نصية بشكل صارم.. نحن نشهد بدايات ذلك من خلال إمكانية "رؤية المنشورات المماثلة"، وقال: “هذا نوع من النظام القائم على الذكاء الاصطناعي”.

قال ماسك، إن الشركة بحاجة إلى نقل النظام بأكمله ليصبح قائمًا على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المنشورات "الموصى بها لك" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، موضحا "سيؤدي ذلك إلى تحديث جميع الاستدلالات التي لدينا حاليًا".

إجراء مكالمات صوتية ومرئية على X

ويأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من إعلان X عن توفر مكالمات الفيديو والصوت على النظام الأساسي، وقال X في منشور على صفحة مركز المساعدة الخاصة، "نحن نطلق طريقة جديدة للتواصل عبر X والمكالمات الصوتية والمرئية"، فإن مكالمات الصوت والفيديو متاحة الآن على نظام التشغيل iOS وستكون متاحة قريبًا على نظام Android.

لكن المشتركون المميزون فقط هم الذين لديهم القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية، ومع ذلك، ستتمكن جميع الحسابات من استقبال المكالمات.