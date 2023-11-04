شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تختبر أول طائرة فضائية تجارية فى العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ وكالة ناسا قريبًا في اختبار ما يُطلق عليه اسم أول طائرة فضائية تجارية في العالم قادرة على الطيران المداري، والتي سيتم استخدامها في النهاية لإعادة تزويد محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن تتسلم الوكالة أول مركبة Dream Chaser من شركة Sierra Space، والتي من المفترض أن توفر بديلاً لمركبة SpaceX الفضائية للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لتقرير انجادجيت .



مركبة ناسا

وفي الأسابيع المقبلة، ستشق الطائرة الفضائية (الموجودة حاليًا في منشأة Sierra Space في كولورادو) طريقها إلى موقع اختبار ناسا في أوهايو. وستقوم الوكالة بإخضاع السيارة، التي تحمل اسم Tenacity، للمرور بخطواتها لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

وفقًا لـ Ars Technica، ستقوم ناسا بإجراء اختبارات الاهتزاز والصوت ودرجة الحرارة لضمان قدرة Tenacity على الصمود في وجه قسوة إطلاق الصاروخ، و يجري مهندسو ناسا جنبًا إلى جنب مع فرق الحكومة والمقاولين، اختبارات للتأكد من أن اقتراب Tenacity من محطة الفضاء الدولية آمن.

ومن المقرر أن تقوم Tenacity برحلتها الأولى إلى الفضاء في أبريل على متن الرحلة الثانية لصاروخ فولكان التابع لشركة United Launch Alliance ، ولم يقم الصاروخ بعد بأول رحلة تجريبية له، والتي من المتوقع أن تتم في ديسمبر، ومع ذلك بالنظر إلى الكيفية التي تسير بها الأمور في رحلات الفضاء، فإن التأخير دائمًا هو احتمال محتمل على كلا الجبهتين.

وتحتوي الطائرة الفضائية على أجنحة قابلة للطي، مما يسمح لها بوضعها داخل حمولة الصاروخ ، وفي مهمتها الأولى من المقرر أن تبقى Tenacity في محطة الفضاء الدولية لمدة 45 يومًا.

وبعد ذلك، ستعود إلى الأرض في مهبط مكوك الفضاء السابق في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بدلاً من الهبوط في المحيط كما تفعل العديد من المركبات الفضائية ، وتقول سييرا إن المركبة الفضائية قادرة على الهبوط على أي مدرج تجاري متوافق.

وتدعي الشركة أن Dream Chaser يمكنه إعادة البضائع إلى الأرض بسرعة أقل من 1.5 جيجا، وهو أمر مهم للمساعدة في الحماية ، وستكون الطائرة الفضائية قادرة على نقل ما يصل إلى 12000 رطل من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية وإعادة ما يصل إلى حوالي 4000 رطل من البضائع إلى الأرض الصلبة، وتخطط سييرا لأن يكون أسطول Dream Chaser الخاص بها قادرًا في النهاية على نقل البشر إلى مستويات منخفضة مدار الأرض أيضا.

في الوضع الحالي، تعد SpaceX الشركة الوحيدة التي تقوم بتشغيل مركبات فضائية معتمدة بالكامل لمهام ناسا ، وفازت شركة بوينج أيضًا بعقد لتطوير كبسولة لناسا في عام 2014، لكن ستارلاينر لم تنقل بعد أي رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

تنافست سييرا نيفادا (التي انبثقت منها سييرا سبيس في عام 2021) سابقًا مع تلك الشركات للحصول على عقود برنامج الطاقم التجاري لناسا، لكنها خسرت ، ومع ذلك بعد أن أعادت الشركة تجهيز Dream Chaser للتركيز على عمليات الشحن في الوقت الحالي، اختارت ناسا سييرا للانضمام إلى مجموعة موفري خدمات نقل البضائع في عام 2016.

وكانت رحلة Dream Chaser الأولى إلى محطة الفضاء الدولية قادمة منذ وقت طويل، و كان من المقرر أصلاً أن يتم تنفيذه في عام 2019، لكن المشروع تعرض للتأخير ، وقد أدى فيروس كورونا (COVID-19) إلى تفاقم هذه الأمور، حيث أدى إلى تقييد سلاسل التوريد للأجزاء الرئيسية التي تحتاجها شركة Sierra Space قبل أن تقوم الشركة بجلب المزيد من أعمال البناء الخاصة بها إلى المنزل. وتهدف الشركة الآن إلى الحصول على نسخة ثانية مصنفة بشريًا من Dream Chaser جاهزة للإطار الزمني لعام 2026.