شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يرفع أسعار اشتراكات Premium فى 7 دول بعد حملة لمنع الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يصبح YouTube Premium أكثر تكلفة في العديد من البلدان حيث تتطلع منصة البث المملوكة لشركة Google إلى زيادة الإيرادات من المشتركين.

وبدأت الشركة مؤخرًا في طرح آلية لمنع المستخدمين الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات من الوصول إلى الخدمة ، وسيحصل العملاء الذين يدفعون بالفعل مقابل YouTube Premium على فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يضطروا إلى دفع الاشتراك الشهري الجديد ، وفقا لتقرير gadgets 30 .

ويحصل مشتركو YouTube Premium على إمكانية الوصول إلى مقاطع فيديو خالية من الإعلانات، والقدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى الموسيقى في الخلفية، وبث فيديو عالي الدقة محسّن.

وأرسلت خدمة البث عبر البريد الإلكتروني للعملاء في سبع دول أنه سيتم زيادة سعر اشتراك YouTube Premium ، كما تم أيضًا رفع أسعار فئة YouTube Music Premium للصوت فقط، إلى جانب الاشتراك المميز الرئيسي، و تشير الرسالة الإلكترونية إلى أن الأسعار الجديدة لـ YouTube Premium دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

وتشمل البلدان التي ترتفع فيها تكلفة YouTube Premium الأرجنتين وأستراليا والنمسا وتشيلي وألمانيا وبولندا وتركيا ، وسيستمر العملاء الحاليون في تحصيل الأسعار القديمة لمدة "ثلاثة أشهر إضافية على الأقل" بينما سيتعين على المشتركين الجدد دفع السعر الجديد، وفقًا للبريد الإلكتروني للشركة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت جوجل أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات ، مما يمنع بشكل فعال استخدام الأدوات التي تمنع الإعلانات على الخدمة، وسيرى المستخدمون الذين قاموا بتمكين ملحق حظر الإعلانات نافذة منبثقة تقول "تم حظر تشغيل الفيديو ما لم يتم إدراج YouTube في القائمة المسموح بها أو تم تعطيل أداة حظر الإعلانات" بينما يطلب منهم الاشتراك في YouTube Premium، أو السماح بالإعلانات على منصة البث.

إن استخدام أدوات حظر الإعلانات ينتهك شروط خدمة YouTube ، ولقد أطلقنا جهدًا عالميًا لحث المشاهدين الذين لديهم أدوات حظر الإعلانات على السماح بالإعلانات على YouTube أو تجربة YouTube Premium للحصول على تجربة خالية من الإعلانات ، وتدعم الإعلانات نظامًا بيئيًا متنوعًا لمنشئي المحتوى على مستوى العالم وتسمح للمليارات بالوصول إلى المحتوى المفضل لديهم على YouTube .