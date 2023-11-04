شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تسعى مايكروسوفت لتحسين التطبيقات وألعاب الويب على تطبيق Xbox ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Xbox متاحًا للمستخدمين منذ بعض الوقت، ومع ذلك، اشتكى بعض المستخدمين من أن تطبيق الهاتف المحمول كان بطيئًا بعض الشيء ولا يحتوي على أحدث الميزات المتوفرة على نسخة الويب من Xbox.

ومع ذلك، فإن مايكروسوفت مستعدة لتغيير ذلك وتحديث التطبيق لتقديم تجربة محسنة، حيث أكد عملاق التكنولوجيا أن نسخته المستندة إلى Chromium من متصفح Edge ستكون متاحة لمطوري تطبيقات Xbox، ويأتي هذا الإصدار من المتصفح مزودًا بمحرك عرض جديد سيساعد في تطوير تطبيقات الوسائط وألعاب HTML5 المحسنة. كيف تخطط Microsoft لتحسين تطبيق Xbox في منشور بالمدونة، أكدت Microsoft أن الشركة ستسمح لمطوري تطبيقات Xbox باستخدام إصدار Edge الذي يعمل بنظام Chromium لتحسين تطبيقاتهم، وسيدعم تطبيق Xbox الآن النظام الأساسي WebView2 الخاص بـ Microsoft Edge، وسيمكن هذا مطوري تطبيقات وسائط Xbox من تضمين أحدث تقنيات الويب داخل تطبيقات Xbox وتحسين الأداء.

وتدعي Microsoft أيضًا أن المطورين قاموا بمعاينة هذا الدعم لعدة أشهر، وقد كان ميزة مطلوبة بشدة، وقد تم تعيين تطبيق البث Starz ليكون واحدًا من أولى المنصات التي تستخدم WebView2، ومن المتوقع أن يستخدم المطورون الآخرون هذا في تطبيقات الوسائط والألعاب خفيفة الوزن على Xbox في الأشهر المقبلة.

ويتوفر إصدار Chromium من Edge لمستخدمي Xbox منذ فترة طويلة، ومع ذلك، كان المطورون عالقين في استخدام الإصدار الأقدم من Edge، وبدلاً من استخدام محرك متصفح EdgeHTML الأقدم من Microsoft، يستخدم أحدث عنصر تحكم Edge WebView2 محرك عرض Edge المستند إلى Chromium.

وسيسمح عنصر تحكم WebView2 للمطورين بتضمين تقنيات الويب مثل HTML وCSS وJavaScript في تطبيقات Xbox، ومن المحتمل أن يساعد هذا التغيير المطورين على إضافة المزيد من ألعاب HTML5 على Xbox في الأيام القادمة، فيما استخدمت Microsoft أيضًا عنصر التحكم WebView2 لإنشاء تطبيق MakeCode الذي يحتوي على ألعاب مضمنة فيه.