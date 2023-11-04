شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: أبل تستثمر الكثير فى الذكاء الاصطناعي التوليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مكالمة أرباح أبل للربع الرابع من العام المالي 2023، ناقش الرئيس التنفيذي "تيم كوك" استثمار الشركة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والأكواد.

وقال كوك إن شركة آبل "تستثمر الكثير" في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن الشركة تفعل ذلك "بمسئولية"، وأوضح أن شركة آبل تركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "تتوافق مع قيمنا" والتي "تستخدم من أجل الخير".

ولم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة أبل أي تفاصيل محددة حول خطط الذكاء الاصطناعي التوليدية لشركة أبل، لكنه قال إن الشركة تتطلع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها وخدماتها الحالية، وقال للمستثمرين: "سترون تطورات في المنتجات بمرور الوقت حيث تكون هذه التقنيات في قلبها".

وفي مقابلة سابقة، قال كوك أيضًا إن شركة آبل مهتمة باستكشاف طرق جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الناس، وقال كوك: "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحسين حياة الناس بطرق عديدة". "نحن نستثمر في الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف." جوجل ومايكروسوفت تستثمران بكثافة تأتي تعليقات كوك حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الذي تحظى فيه التكنولوجيا باهتمام متزايد من شركات التكنولوجيا. لقد استثمرت شركات Google وMicrosoft وAmazon بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد أصدرت بالفعل عددًا من المنتجات والميزات التي تستخدم هذه التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، كانت شركة آبل هادئة نسبيًا بشأن خططها التوليدية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قامت الشركة بعدد من التعيينات الرئيسية في هذا المجال في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أنها جادة في تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

يمكن لشركة أبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل Siri أكثر ذكاءً وتحدثًا، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام Siri لإنشاء استجابات مخصصة لاستفسارات المستخدم، أو لإنشاء قصص وقصائد جديدة، ويمكن لشركة أبل أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل أبل Music أكثر تخصيصًا وسهولة في الاكتشاف.

وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة للمستخدمين، أو للتوصية بموسيقى جديدة من المرجح أن يستمتع بها المستخدمون.