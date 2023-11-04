شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: أبل تستثمر الكثير فى الذكاء الاصطناعي التوليدى والان مع تفاصيل الخبر
وقال كوك إن شركة آبل "تستثمر الكثير" في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن الشركة تفعل ذلك "بمسئولية"، وأوضح أن شركة آبل تركز على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي "تتوافق مع قيمنا" والتي "تستخدم من أجل الخير".
ولم يقدم الرئيس التنفيذي لشركة أبل أي تفاصيل محددة حول خطط الذكاء الاصطناعي التوليدية لشركة أبل، لكنه قال إن الشركة تتطلع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها وخدماتها الحالية، وقال للمستثمرين: "سترون تطورات في المنتجات بمرور الوقت حيث تكون هذه التقنيات في قلبها".
تأتي تعليقات كوك حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الذي تحظى فيه التكنولوجيا باهتمام متزايد من شركات التكنولوجيا. لقد استثمرت شركات Google وMicrosoft وAmazon بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد أصدرت بالفعل عددًا من المنتجات والميزات التي تستخدم هذه التكنولوجيا.
من ناحية أخرى، كانت شركة آبل هادئة نسبيًا بشأن خططها التوليدية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قامت الشركة بعدد من التعيينات الرئيسية في هذا المجال في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أنها جادة في تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
يمكن لشركة أبل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل Siri أكثر ذكاءً وتحدثًا، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام Siri لإنشاء استجابات مخصصة لاستفسارات المستخدم، أو لإنشاء قصص وقصائد جديدة، ويمكن لشركة أبل أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل أبل Music أكثر تخصيصًا وسهولة في الاكتشاف.
وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة للمستخدمين، أو للتوصية بموسيقى جديدة من المرجح أن يستمتع بها المستخدمون.
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