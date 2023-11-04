شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يخضع لعملية جراحية بسبب إصابة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، لعملية جراحية لاستبدال الرباط الصليبي الأمامي الممزق أمس الجمعة، وهي إصابة تعرض لها أثناء التدريب على قتال الفنون القتالية المختلطة، وفقًا لمنشور الرئيس التنفيذي لشركة Meta على انستجرام.

وكتب بجوار صورة لنفسه وساقه اليسرى معلقة في جهاز طبي وقبضة مرفوعة: "ممتن للأطباء والفريق الذي يعتنون بي".

وكتب زوكربيرج تعرض للإصابة أثناء السجال، وهو جزء من تدريبه لقتال MMA التنافسي أوائل العام المقبل، مضيفًا: "الآن تأخر الأمر قليلاً".

وكتب: "ما زلت أتطلع إلى القيام بذلك بعد أن أتعافى". "شكرًا للجميع على حبهم ودعمهم."