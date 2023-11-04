"ملصقات واتساب" تُثير الجدل.. هذا ما يظهره البحث عن "فلسطين" (صور)

بغداد - ياسين صفوان -

فواتساب، التي تولد صورًا استجابةً لعمليات بحث المستخدمين، تعرض صورة مسدس أو صبي يحمل مسدسًا عندما يُطلب منها مصطلحات "فلسطيني" أو "فلسطين" أو "فتى مسلم فلسطيني".

اختلفت نتائج البحث عند اختبارها من قبل مستخدمين مختلفين، لكن صحيفة "الغارديان" البريطانية تقول إنها تحققت من الأمر من خلال لقطات الشاشة واختباراتها الخاصة من ظهور ملصقات مختلفة تصور أسلحة في نتائج البحث الثلاثة هذه.

الذكاء الاصطناعي.. طرف في المعركة



وأدت مثلا كلمة البحث عن "طفل إسرائيلي" إلى ظهور رسوم كاريكاتيرية لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون.