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انت الان تتابع خبر "ملصقات واتساب" تُثير الجدل.. هذا ما يظهره البحث عن "فلسطين" (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان -
اختلفت نتائج البحث عند اختبارها من قبل مستخدمين مختلفين، لكن صحيفة "الغارديان" البريطانية تقول إنها تحققت من الأمر من خلال لقطات الشاشة واختباراتها الخاصة من ظهور ملصقات مختلفة تصور أسلحة في نتائج البحث الثلاثة هذه.
الذكاء الاصطناعي.. طرف في المعركة
وأدت مثلا كلمة البحث عن "طفل إسرائيلي" إلى ظهور رسوم كاريكاتيرية لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون.
وتقول الصحيفة إنه رداً على طلب من "الجيش الإسرائيلي"، أنشأ الذكاء الاصطناعي رسومات لجنود يبتسمون ويصلون، دون استخدام أسلحة. وقال شخص مطلع على المناقشات إن موظفي ميتا قاموا بالإبلاغ عن المشكلة وتصعيدها داخليًا.
ويتيح تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" للمستخدمين تجربة منشئ الصور "AI" الخاص به "لإنشاء ملصق". وتطالب هذه الميزة المستخدمين "بتحويل الأفكار إلى ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي".
على سبيل المثال، أظهرت عمليات بحث "الغارديان" عن "فلسطين المسلمة" أربع صور لامرأة محجبة: واقفة ساكنة، تقرأ، تحمل زهرة، وتحمل لافتة. لكن بحث صحيفة الغارديان عن "فتى مسلم فلسطيني" أدى إلى ظهور أربع صور للأطفال: صبي يحمل سلاحًا ناريًا يشبه AK-47 ويرتدي قبعة يرتديها عادة الرجال والفتيان المسلمون تسمى الكوفية.
طفل فلسطين.. "بندقية"!
بحث آخر لصحيفة "الغارديان" عن "فلسطين" أدى إلى ظهور صورة يد تحمل مسدسًا، ومع ظهور "إسرائيل"، أعادت الميزة العلم الإسرائيلي ورجلا يرقص.
وأثار البحث عن "حماس" رسالة "لا يمكن إنشاء ملصقات تعمل بالذكاء الاصطناعي. حاول مرة أخرى".